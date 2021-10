Börsengang Anfang Juli. Ausgabepreis 25 Euro in der Mitte der Preisspanne. Bislang konnte der Kurs nicht von der allgemeinen Internetbegeisterung profitieren.

Börsengang Anfang Juli. Ausgabepreis 25 Euro in der Mitte der Preisspanne. Bislang konnte der Kurs nicht von der allgemeinen Internetbegeisterung profitieren. Mit 21,16 Euro notiert das Papier 15% unter dem Ausgabepreis. Bietet sich hier eine günstige Einstiegsgelegenheit? – Die Geschäftsidee ist gut. Mister Spex ist ein digitaler Optiker. Die Berliner bieten beispielsweise Online-Sehtests an oder auch die Brillenanprobe via Internet in 3D und mittels einer App. Dabei fahren die Hauptstädter eine Omni-Channel-Strategie. In der ersten Jahreshälfte wurden acht Filialen eröffnet, insgesamt ist Mister Spex mit mehr als 40 eigenen Einzelhandelsgeschäften unterwegs. Gründung 2007. Das Start up wächst rasant, zwischen 2008 und 2020 lag das durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum bei rund 65%. Längerfristig möchte Mister Spex den Jahresumsatz mit einer Rate im mittleren 20%-Bereich nach oben schrauben. Die Berliner profitieren von Megatrends: Die Bevölkerung wird immer älter, die Augen immer schlechter. Außerdem sitzen die Leute immer länger vor dem Computer oder schauen auf das Smartphone. Die Zahl der Kurzsichtigen soll sich weltweit bis 2050 verdoppeln. Im letzten Jahr ist der digitalisierte Optiker gegen den Trend gewachsen. Während die Verkäufe der Branche um 13% schrumpften, legte der Börsenneuling um 18% zu. Die Mittel aus dem Börsengang – rund 245 Millionen – sollen in weiteres Wachstum fließen, vor allem in die Internationalisierung. Im ersten Halbjahr blieb Mister Spex auf Wachstumskurs. Die Erlöse kletterten um 25% auf 101 Millionen. Die Zahl der Kunden stieg um 15% auf 1,7 Millionen. Mit 38% ist interessanterweise das Geschäft mit Sonnenbrillen gewachsen. Nach dem Lockdown trauten sich die Leute wieder aus dem Keller und reisten in südliche Gefilde. Mehr als 1.000 Mitarbeiter bedienen über 5 Millionen Kunden. Aus dem Vertriebszentrum in Berlin versendet das Unternehmen täglich mehr als 20.000 Bestellungen. Wermutstropfen: Unter dem Strich verliert Mister Spex noch Geld. Doch das ist typisch für ein Start up. Für den laufenden Turnus erwarten wir einen Umsatzanstieg um etwa ein Viertel auf 200 Millionen. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf 746 Millionen. 3,7facher Umsatz! Das ist nicht viel für ein spannendes Digital-Start-up. Fazit: Die Story ist noch nicht ganz an der Börse angekommen. Wer auf diesem Niveau eine Position aufbaut, kann nicht viel falsch machen.