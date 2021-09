Nynomic AG: Erweiterung des Technologieportfolios und der Wertschöpfungskette durch Übernahme der MGG GmbH

Die Nynomic AG hat einen Vertrag über den Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an der MGG Micro-Glühlampen-Gesellschaft Menzel GmbH von der POSSEHL Mittelstandsbeteiligungen GmbH abgeschlossen. Über die Gegenleistung wurde Stillschweigen vereinbart. Die Gegenleistung besteht zu einem wesentlichen Teil in Aktien der Nynomic AG; ausgegeben werden dabei im Wege einer Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital 116.700 Stück Nynomic Stammaktien. Die finale Übernahme der MGG Micro-Glühlampen-Gesellschaft Menzel GmbH wird zeitnah erwartet.

Die POSSEHL Gruppe steht für unternehmerische Kontinuität und nachhaltigen Erfolg, dementsprechend wird das langfristige Aktieninvestment der POSSEHL Gruppe in Nynomic als deutliches Vertrauenssignal gewertet. Als langfristig orientierter, strategischer Investor wird Nynomic die MGG GmbH unter Bewahrung der operativen Selbstständigkeit weiterführen und entwickeln.

Die neue Tochtergesellschaft bildet die zehnte Konzernsäule und passt perfekt in das diversifizierte Portfolio der Nynomic Gruppe.

MGG mit Sitz in Wentorf bei Hamburg ist seit mehr als 50 Jahren ein namhafter Hersteller von Mikro-Glühlampen, die vor allem in der optischen Messtechnik sowie in Sicherheits- und Medizintechnikanwendungen zum Einsatz kommen. MGG und die Nynomic Gruppe verbindet bereits seit Jahren eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, die zukünftig in verschiedenen Projekten und durch den Marktzugang der Nynomic AG konsequent weiter ausgebaut wird.