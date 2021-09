BioNTech: Diese Gründe könnten den Ausverkauf stoppen!

Gehen bei BioNTech jetzt die Lichter aus? Beim Blick auf die Kurstafel kann einem zumindest angst und bange werden. Immerhin verliert die einstige “Vorzeigeaktie” rund 22 Prozent innerhalb von nur drei Tagen. Damit ist der Kurs schon beinahe als “ausgebombt” zu bezeichnen. Ist das nun eine Chance für mutige Anleger oder sollten Noch-Aktionäre jetzt auch noch ihre Papiere auf den Markt werfen? Was sagen die Fakten?…

BioNTech verdient nach wie vor unglaublich viel Geld mit seinem Corona-Impfstoff. In Kürze wird die Notfallzulassung auch für die Altersgruppe von fünf bis elf erwartet, was den Absatz weiter ankurbeln dürfte. Darüberhinaus macht BioNTech große Fortschritte bei einem völlig neuartigen Medikament auf mRNA-Basis gegen Krebs. Mittel- und langfristig scheint also alles in Butter bei dem Mainzer Biotechunternehmen. Wenn da nur die Dynamik der Abwärtsbewegung nicht wäre…

Fazit: Sehen wir bei BioNTech jetzt schon Kaufkurse? Oder sollten Sie besser alle BioNTech-Aktien verkaufen?

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

