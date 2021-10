trans-o-flex findet weiteren Investor Nachrichtenquelle: 4investors | 29.09.2021, 12:15 | | 81 0 | 0 29.09.2021, 12:15 |



Bei GeoPost/DPDgroup handelt es sich um ein Paketdienst-Netzwerk in Europa.



Boris Winkelmann, CEO der GeoPost/DPDgroup, ...



