Die Eleving Group, früher als Mogo Finance bekannt, will offenbar eine neue Anleihe emittieren. Man hat Oppenheimer und die Signet Bank mandatiert, den Markt zu sondieren und Gespräche zu initiieren. Sollten die Marktbedingungen stimmen, will das Unternehmen eine neue Anleihe ausgeben.Damit will man bestehende Verbindlichkeiten, unter anderem eine bis 2022 laufende Anleihe, refinanzieren. Die im kommenden Jahr auslaufende Anleihe ...