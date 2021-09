Wir bleiben bei unseren wikifolios entspannt an der Seitenlinie

Seit knapp zwei Wochen nun sind wir bei unseren wikifolios PLATOW Trend & Sentiment und PLATOW Trend & Sentiment 2.0 „Flat“ positioniert. Bei einem DAX-Stand von ca. 15 675 Punkten hatten wir Mitte September alle Positionen verkauft und zu 100% in Cash umgeschichtet. Im Anschluss stieg der Index noch mal kurz auf rund 15.800 Punkten, um kurze Zeit später das Juli-Tief bei ca. 15.000 Punkten zu testen.

Diese Unterstützung konnte zunächst erfolgreich verteidigt werden. Im Vorfeld der Bundestagswahl am vergangenen Wochenende stieg der DAX wieder an. Zu Wochenbeginn wurde kurzzeitig noch mal ein Stand von 15 700 Punkten erreicht. Die vermeintliche Erleichterung über den ausgebliebenen Linksrutsch in der neuen Regierung hielt aber nicht lange an. Gestern rutschte der DAX bis auf gut 15 200 Punkte ab. Trotz der heutigen Erholung hat sich das Chartbild durch diesen Kursrutsch spürbar verschlechtert.