„Exotische“ Aktien in den wikifolios bieten große Chancen, bringen aber auch Probleme

Es ist zum Mäuse melken. Entschuldigen Sie diesen Ausdruck, aber auch in dieser Woche müssen wir wieder einmal konstatieren, dass es für unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection keine fortlaufenden Kurse gibt.

Auslöser der fehlenden Notierung für das Dachwikifolio sind wie fast immer Aktien, die von Lang & Schwarz (und zum Teil auch den Börsen generell) aktuell nicht oder nur zu bestimmten Zeiten quotiert werden. Zu Wochenbeginn war davon das wikifolio Special Situations long/short von Christian Scheid betroffen, aktuell muss das von Mahan Tahvildari betreute wikifolio Videospiele ohne Kurse auskommen. „Schuld“ ist daran momentan die Aktie des schwedischen Computerspiele-Entwicklers Embracer Group. Wir können nur hoffen, dass die Probleme schnell gelöst werden und wir in Zukunft von solchen Fällen weitestgehend verschont bleiben. Bei 23 wikifolios im Depot, die fast alles eine größere Anzahl an Aktien beinhalten, ist das Risiko aber natürlich recht hoch, dass so etwas immer mal wieder passiert. Gerade wo die Trader auch mal etwas exotischere Nebenwerte aufnehmen, was grundsätzlich ja unter anderem auch den Charme solcher wikifolios ausmacht.

Ein gutes Beispiel dafür ist das wikifolio Earnings Per Share Surprise Trader, das mit einem Wochenplus von 1,9% diesmal der Top-Performer ist. Christian Nüchter hat in seinem Depot diverse Aktien von Unternehmen, die garantiert nicht jeder Leser kennt. Seitdem sich der Trader wieder voll und ganz auf seine Handelsidee konzentriert, ist auch der Erfolg zurückgekehrt. Obwohl sich der Kurs des wikifolios im vergangenen Frühjahr fast halbiert hatte, liegen wir seit unserer Aufnahme Ende 2015 mit 42% im Plus. In den kompletten neun Jahren seit der Eröffnung des wikifolios wurde ein Wertzuwachs von 195% oder 12,5% p.a. generiert.

Alle Infos zum Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection finden Sie hier.



