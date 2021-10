Es geht los: Etruscus Resources legt das erste Explorationsprogramm in Neufundland auf

Details des Explorationsplans

Die erste Phase des derzeit laufenden Programms umfasst Gesteins- und Bodenproben, einschließlich der systematischen Entnahme von über 2.000 Proben auf dem gesamten Grundstück. Die historischen Arbeiten in diesem Gebiet konzentrierten sich auf leicht zugängliche Ausbisse und waren sehr erfolgreich bei der Identifizierung von Vorkommen wie Corsair und Sabre, wo historische Proben mit bis zu 1.347 g/t Ag und 3,2 g/t Au gemeldet wurden. Weitere Cluster mit überzeugenden historischen Goldproben belegen das Explorationspotenzial des Grundstücks (siehe Karte 1 unten). Von den 72 historischen Gesteinsproben, die auf dem gesamten Grundstück entnommen wurden, wiesen 32 einen Gehalt von über 1 g/t Gold auf; 8 Gesteinsproben wiesen einen Gehalt von über 5 g/t Gold auf. Das Programm wird auch Arbeiten in Bereichen des Grundstücks umfassen, die noch nicht ausreichend erkundet sind und noch nie systematisch beprobt wurden.



Karte 1: Historische Gesteinsproben und aktuelle Bodenprobenlinien auf dem Grundstück Lewis

Stephen Wetherup, VP of Exploration bei Etruscus, kommentierte: „Bei der historischen Exploration auf dem Grundstück Lewis wurden bewährte Explorationstechniken angewandt und in fast allen früheren Bohrlöchern erfolgreich Goldmineralisierungen nachgewiesen. Etruscus weitet diese Techniken nun auf wenig erkundete und äußerst aussichtsreiche Gebiete auf dem Grundstück aus, die kaum Aufschlüsse aufweisen. Die Nähe zu nahegelegenen Goldentdeckungen, zahlreiche Goldvorkommen auf dem Grundstück und die Lage innerhalb der wenig erforschten Mount Peyton Intrusive Suite bieten Etruscus die Möglichkeit, neue Entdeckungen zu machen.“

Über das Goldgrundstück Lewis

Das Goldgrundstück Lewis besteht aus 103 Claims in zwei Claim-Blöcken mit einer Gesamtfläche von 2.568 Hektar und liegt etwa 32 km von Gander, Neufundland, entfernt (Klicken Sie hier, um die Karte anzuzeigen). Es ist über eine Autobahn und ein Netz von unbefestigten Forststraßen und Pfaden zugänglich. Ein Bahnanschluss befindet sich in 8 km Entfernung von den Claims und eine Stromleitung durchquert das Grundstück. Das Grundstück liegt innerhalb der tektonostratigrafischen Dunnage-Zone und der Exploits-Subzone, die zahlreiche orogenetische Goldvorkommen und -lagerstätten beherbergt, wie etwa jene auf dem Queensway-Projekt von New Found Gold. Die Goldmineralisierung in der Region befindet sich hauptsächlich in den nach ENE und NNW streichenden orogenen Scherungszonen, wobei sich ein Großteil der Explorationen auf Scherungen in Sedimentabfolgen und nicht auf intrusive Scherungszonen konzentriert. Das Grundstück liegt unter dem Mt. Peyton Batholith, der ebenfalls von diesen ENE- und NNW-Strukturen durchschnitten wird, einschließlich des NNW-orientierten "Mt. Peyton Trend", und bleibt ein untererforschtes Gebiet innerhalb der Exploits Sub-Zone.

Fazit: Etruscus möchte als der jüngste Player in Neufundland am dortigen Goldrausch teilhaben, den u.a. Unternehmen wie New Found Gold ausgelöst haben. Das Lewis-Projekt liegt inmitten von äußerst erfolgreichen Nachbarn, die derzeit viel Geld in die Exploration stecken. Für Aufmerksamkeit ist daher gesorgt: Falls Etruscus bei seinen eigenen Bohrungen erfolgreich sein sollte, werden die Nachbarn (und ihre Aktionäre) das mit Sicherheit zur Kenntnis nehmen. Das Timing von Etruscus hätte allerdings glücklicher sein können. Im Moment konsolidieren auch die Kurse der erfolgreichen Goldexplorer in Neufundland, deshalb kann Etruscus von der prominenten Nachbarschaft nicht in dem Maße profitieren wie dies vielleicht geplant war. Erst im Juli hatte Etruscus 2,6 Mio. CAD frisches Geld bei 0,30 CAD eingesammelt. Gestern schloss die Aktie bei 0,18 CAD, was gerade einmal einem Börsenwert von 6,7 Mio. CAD entspricht. Man kann also sagen, dass fast die Hälfte des Börsenwerts derzeit in Form von Cash hinterlegt ist. Das ist sicher keine schlechte Ausgangslage.

