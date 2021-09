BioNTech: Darauf kommt es heute an der Wall Street an!

Bei BioNTech ist derzeit mal so richtig der Wurm drin. Seit Freitagmorgen werden die Aktien auf den Markt geworfen als gäbe es kein morgen mehr. Insgesamt verliert der Kurs seit Donnerstagabend 22 Prozent. Damit hat der Kurs nun die gesamten August- und September-Gewinne wieder abgegeben und notiert auf dem gleichen Stand wie Ende Juli. Für die weitere Kursentwicklung kommt der heutigen Sitzung an der Nasdaq eine entscheidende Bedeutung zu…

Denn mittlerweile notiert BioNTech im Bereich zwischen 270 und 280 US-Dollar. Genau auf diesem Niveau befindet sich eine charttechnische Unterstützung, da sich die Kurse schon im Juli einige Tage in diesem Bereich aufgehalten hatten. Hier scheint es also größeres Interesse zu geben. BioNTech sollte diesen Bereich also in den kommenden Tagen verteidigen und nicht signifikant unter 270 US-Dollar fallen…

Fazit: Die Situation bei BioNTech ist hochspannend. Sollten Sie jetzt alle BioNTech-Aktien verkaufen? Oder sehen wir hier vielleicht sogar Kaufkurse?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

