Wechsel im Vorstandsvorsitz der Dürr AG



Dürr AG - WKN 556520 / ISIN DE0005565204



Bietigheim-Bissingen, 29. September 2021 - Im Rahmen einer geregelten Nachfolge stellt Ralf W. Dieter (60) sein Amt als Vorstandsvorsitzender der Dürr AG nach 16 sehr erfolgreichen Jahren für seinen amtierenden Stellvertreter zur Verfügung und scheidet zum 31. Dezember 2021 aus dem Vorstand aus. Der Aufsichtsrat hat deshalb heute auf Empfehlung des Personalausschusses einem Aufhebungsvertrag mit Herrn Dieter zugestimmt. Herr Dieter hat den Vorstandsvorsitz der Dürr AG seit dem 1. Januar 2006 inne.



Zugleich ernannte der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung Dr. Jochen Weyrauch (55) mit Wirkung vom 1. Januar 2022 zum neuen Vorstandsvorsitzenden der Dürr AG. Der neue Dienstvertrag von Herrn Dr. Weyrauch hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2026. Herr Dr. Weyrauch trat am 1. Januar 2017 in den Vorstand der Dürr AG ein, ist seit 1. Januar 2020 dessen stellvertretender Vorsitzender und verantwortet die Divisions Paint and Final Assembly Systems, Application Technology und Clean Technology Systems sowie die Ressorts Konzernentwicklung, Corporate Sustainability und Global Sourcing.



Nach dem Austritt von Herrn Dieter wird der Vorstand der Dürr AG bis auf Weiteres aus zwei Mitgliedern bestehen. Neben Herrn Dr. Weyrauch als neuem Vorsitzenden wird Dietmar Heinrich (57) weiterhin als Finanzvorstand fungieren.





Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

