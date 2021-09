Wechsel im Vorstandsvorsitz der HOMAG Group AG

Schopfloch, 29. September 2021. Ralf W. Dieter (60) stellt sein Amt als Vorstandsvorsitzender der HOMAG Group AG zum 31. Dezember 2021 zur Verfügung und scheidet aus dem Vorstand aus. Der Aufsichtsrat hat diese Entscheidung mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen und dem Wunsch von Herrn Dieter entsprochen.

Zugleich ernannte der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung Dr. Daniel Schmitt (51) mit Wirkung vom 1. Januar 2022 zum neuen Vorstandsvorsitzenden der HOMAG Group AG. Der Dienstvertrag von Herrn Dr. Schmitt hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2024. Herr Dr. Schmitt trat am 1. Juli 2021 in den Vorstand der HOMAG Group AG ein, zuvor war er Leiter der Umwelttechnik-Division Clean Technology Systems des Dürr-Konzerns, zu dem die HOMAG Group AG gehört.

Nach dem Austritt von Herrn Dieter wird der Vorstand der HOMAG Group AG bis auf Weiteres aus zwei Mitgliedern bestehen. Neben Herrn Dr. Schmitt als neuem Vorsitzenden wird Rainer Gausepohl (49) weiterhin als Finanzvorstand fungieren.

Kontakt:



HOMAG Group AG

Jens Fahlbusch

Kommunikation

Tel.: +49 7443 13-2796

E-Mail: jens.fahlbusch@homag.com

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Unternehmenshintergrund

Die HOMAG Group ist der weltweit führende Anbieter von integrierten Lösungen für die Produktion in der holzbearbeitenden Industrie und dem Handwerk. Mit weltweit 15 spezialisierten Produktionswerken sowie rund 20 konzerneigenen Vertriebs- und Servicegesellschaften und ca. 60 exklusiven Vertriebspartnern ist das Unternehmen ein einzigartiger Systemanbieter und beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die HOMAG Group bietet ihren Kunden mit der digitalen Durchgängigkeit der Daten vom Point of Sale bis hin zum gesamten Produktionsprozess und einer umfassenden Software-Suite Lösungen für eine digitalisierte Produktion. Das Ökosystem 'tapio' (offene Internet-of-Things-Plattform) bildet zudem den Datenfluss entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Holzindustrie ab. Seit Oktober 2014 gehört die HOMAG Group mehrheitlich zum Dürr-Konzern.