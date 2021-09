NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Kursrutsch am Vortag zeichnet sich an der Wall Street zur Wochenmitte eine Stabilisierung ab. Trotz eines schwachen Ausblicks von Micron Technology gilt dies auch für die tags zuvor besonders schwachen Technologie-Werte.

Im Auswahlindex Nasdaq 100 , der auf das tiefste Niveau seit Mitte Juli zurückgefallen war, zeichnet sich beim Broker IG eine Stunde vor Handelsstart eine Erholung um 0,7 Prozent auf 14 870 Punkte ab. In Europa zeigte der Stoxx Europe 600 Technology schon eine deutliche Reaktion auf sein Zweimonatstief. Die Anleger hätten am Vortag ein "Deja-vu" des Musters vom Jahresanfang erlebt, erklärte der Marktanalyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets mit Blick auf den Druck steigender Anleiherenditen gerade auf Wachstumswerte.