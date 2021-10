Über die letzten Handelswochen hinweg hat sich im Chart von Plug Power eine interessante Konstellation herausgebildet.

Über die letzten Handelswochen hinweg hat sich im Chart von Plug Power eine interessante Konstellation herausgebildet.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Plug Power vom 20.08. hieß es unter anderem „[…] Zudem steht die zentrale Frage im Raum: Gelingt es Plug Power, den charttechnischen Schaden sofort zu korrigieren und zügig über die 24 US-Dollar zurückzukehren oder manifestiert sich der Bruch dieser Unterstützung? Mit dem Rücksetzer unter die 24 US-Dollar rückt zwangsläufig auch das markante Tief aus dem Mai dieses Jahres, das bei 18,5 US-Dollar markiert wurde, in den Fokus. Dieser Zone vorgelagert befindet sich bei 21,3 US-Dollar eine weitere, jedoch eher als untergeordnet zu bezeichnende Unterstützung. Kurzum. Für Plug Power gilt es nun. Die Aufgabenstellung ist klar definiert. Die Aktie muss zurück über die 24,0 US-Dollar. Gleichzeitig gilt es, eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung Mai-Tief zu vermeiden.“

In den letzten Handelstagen setzte sich die Seitwärtsbewegung fort. Die Grenzen haben sich leicht verschoben. Während auf der Oberseite der Bereich um 28,5 US-Dollar / 30,0 US-Dollar das Handelsgeschehen weiterhin limitiert, bietet auf der Unterseite der Bereich um 25,0 US-Dollar / 23,5 US-Dollar unverändert Halt.

Aufgrund der Relevanz, die sich beide Kursbereiche in den letzten Wochen erarbeitet haben, könnte eine Ausbruchsbewegung (in jedwede Richtung) ein starkes Signal liefern.

Zuletzt verlagerte sich das Handelsgeschehen in Richtung Oberseite der Handelsspanne. Noch fehlt der Aktie allerdings der Mut, den Widerstandsbereich zu überspringen…