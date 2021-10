Nynomic übernimmt MGG GmbH - „äußerst ertragsstark”

Nynomic meldet eine Übernahme: Man habe einen Vertrag zum Kauf sämtlicher Anteile an der MGG Micro-Glühlampen-Gesellschaft Menzel GmbH vereinbart, so das Unternehmen aus dem holsteinischen Wedel am Mittwoch. „Die Gegenleistung besteht zu einem wesentlichen Teil in Aktien der Nynomic AG; ausgegeben werden dabei im Wege einer Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital 116.700 Stück Nynomic Stammaktien”, so das Unternehmen, ...