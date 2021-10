Herausfordernde Handelstage liegen hinter der Allianz-Aktie.

Herausfordernde Handelstage liegen hinter der Allianz-Aktie. Vor dem Hintergrund des jüngsten Auf und Ab im Dax zeigte sich auch die Allianz volatil. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung hat sich somit einiges getan.

Rückblick. So hieß es in unserer Kommentierung vom 20.08. unter anderem „[…] Ein Ausbruch über die 205 Euro hätte womöglich noch einmal frische Kräfte freigesetzt, so aber orientierte sich die Allianz-Aktie in den vergangenen Handelstagen wieder nach unten. Die charttechnische Lage bleibt damit weiterhin angespannt. Das erneute Unterschreiten der 200er Marke rückt nun die aus unserer Sicht zentrale Unterstützungszone 190 / 185 Euro wieder in den Fokus des Handelsgeschehens. Sollte es für die Aktie unter die 185 Euro gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen. Kurzum. Auf der Oberseite scheint mit Blick auf die aktuelle Gemengelage im Bereich von 200+ Euro die Luft für die Aktie dünn zu werden. Hier begrenzte zuletzt bereits der Widerstand bei 205 Euro samt 200-Tage-Linie die Aktie. Der Widerstand bei 210 Euro blieb gänzlich unberührt. Nun muss es darum gehen, auf der Unterseite nicht in Bedrängnis zu geraten. Vor diesem Hintergrund wäre ein Verbleib oberhalb von 185 Euro eminent wichtig.“

In der Folgezeit tat sich auf der Oberseite zunächst nicht viel. Der Aktie gelang es nicht, das Widerstandscluster 200 / 205 Euro zu überwinden. So drehte sie langsam nach unten ab.

Mit den heraufziehenden Marktunbilden beschleunigte sich der Rücksetzer Mitte September. Die von uns zuletzt thematisierte Unterstützungszone 190 Euro / 185 Euro geriet hierbei schnell in den Fokus. Als es dann auch noch darunter ging, dürfte bei dem einen oder anderen Marktakteur Schnappatmung eingesetzt haben, stand doch die Tür in Richtung 170 Euro offen…

Das niedrige Kursniveau zog jedoch erste Käufer an. Die Allianz-Aktie drehte oberhalb von 180 Euro wieder nach oben ab. Zwischenzeitlich gelang sogar die Rückkehr über die 190 Euro.

Die nächsten Handelstage versprechen nun spannend zu werden. Gelingt es der Aktie nun womöglich, die Erholung über die Zone 200 / 205 Euro zu ziehen oder gerät noch einmal die 190 Euro / 185 Euro in den Fokus?