Relay Medical: Achtung Crash!

Für Relay Medical-Aktionäre ist heute Saure-Gurken-Zeit angesagt. Denn die Aktie gibt unmittelbar nach der Eröffnung rund zehn Prozent nach. Dieser Abschlag lässt die Preise jetzt auf 0,16 EUR purzeln. Ist damit nun alles verloren, oder kommen die Bullen zeitnah zurück?

Kursverlauf von Relay Medical der letzten drei Monate.

Angesichts dieses Ausverkaufs sollten sich die Bullen jetzt erst einmal ein sicheres Plätzchen suchen. Denn Relay Medical rutscht immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung. So beträgt der Sicherheitspuffer bis zum Monats-Tief nur noch rund dreizehn Prozent. Diese Grenze ist bei 0,15 EUR zu finden. Jetzt wird es also ernst!

Für Trader mit Mut zum Risiko eröffnet sich jetzt ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Schließlich gibt es die Aktie heute vielleicht ein letztes Mal so günstig. Wer eher auf der Baisse-Seite investiert ist, freut sich heute über weitere Gewinne.

