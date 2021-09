DGAP-Ad-hoc: A.S. Création Tapeten AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung

A.S. Création Tapeten AG: Ertragslage im dritten Quartal 2021 bisher unter den Erwartungen



29.09.2021

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Nach der Erörterung und Analyse der vorliegenden Zahlen für den Zeitraum Januar bis August 2021 hat der Vorstand am heutigen Tag die Einschätzung getroffen, dass die bisherige Ergebnisplanung für das Gesamtjahr 2021 wahrscheinlich nicht mehr zu realisieren ist, während A.S. Création die Umsatzplanung für das Gesamtjahr 2021 aus heutiger Sicht noch erreichen kann.