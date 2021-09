--------------------------------------------------------------------------------Disclosed inside information pursuant to article 17 Market Abuse Regulation(MAR) transmitted by euro adhoc with the aim of a Europe-wide distribution.The issuer is responsible for the content of this announcement.--------------------------------------------------------------------------------Personnel29.09.2021Vienna - Austria, 29 September 2021 - Martin Füllenbach prematurely resigns fromhis mandate as CEO of Semperit AG Holding as of today in order to pursue a newprofessional challenge. The Supervisory Board of Semperit AG Holdingacknowledges this personal decision with great regret and has approved themutually agreed termination of his contract.Until the position of CEO is filled, CFO Petra Preining and COO Kristian Brokwill take over his responsibilities on the Executive Board on an interim basis.Further inquiry note:Monika RiedelDirector Group Brand Management, Corporate Spokesperson+43 676 8715 8620monika.riedel@semperitgroup.comJudit HelenyiDirector Investor Relations+43 676 8715 8310judit.helenyi@semperitgroup.comwww.semperitgroup.comend of announcement euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------issuer: Semperit AG HoldingModecenterstrasse 22A-1030 Wienphone: +43 1 79 777-310FAX: +43 1 79 777-602mail: judit.helenyi@semperitgroup.comWWW: www.semperitgroup.comISIN: AT0000785555indexes: ATX GP, WBI, ATX PRIMEstockmarkets: Wienlanguage: EnglishAdditional content: http://presseportal.de/pm/42730/5033332OTS: Semperit AG HoldingISIN: AT0000785555