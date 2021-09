Evotec – Jetzt knallt´s Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 29.09.2021, 16:32 | | 66 0 29.09.2021, 16:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Bei Evotec knallen heute die Sektkorken. Schließlich katapultiert sich die Aktie rund vier Prozent nach vorne. Damit findet sich der Titel auf einem der vorderen Plätze wieder. Momentan halten also die Bullen das Ruder in der Hand, aber bleibt das auch so? Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Evotec der letzten drei Monate.

Trotz des Anstiegs ist die Aktie noch nicht über den Berg. Es liegen nämlich neue Verkaufssignale in der Luft. Dieser wichtige Tiefpunkt wurde bei 39,69 EUR markiert. Wir dürfen also sehr gespannt sein auf die kommenden Tage. Langfristig orientierte Anleger erhalten zusätzlich Rückendeckung von der 200-Tage-Linie. Denn demnach sind für Evotec Aufwärtstrends zu unterstellen, weil sich dieser Mittelwert aktuell bei 36,51 EUR eingependelt hat. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse ist in Aufwärtstrends nun einmal höher, was die letzten Stunden eindrucksvoll beweisen.

