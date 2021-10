Foto: finanzbusiness N26 lässt sich die Verbesserung der Geldwäscheprävention in diesem Jahr Millionen kosten Nachrichtenquelle: FinanzBusiness | 29 0 | 0 29.09.2021, 17:00 | N26 hat die Begleichung der 4,25-Mio-Euro-BaFin-Geldbuße offensiv kommuniziert. Die Neobank will in Sachen Geldwäscheprävention offenbar endlich reinen Tisch machen. Im Jahr 2021 hat sie bereits 25 Mio Euro für die Verbesserung der Geldwäsche-Prävention ausgegeben, wie FinanzBusiness erfuhr.

