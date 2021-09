Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

ROUNDUP/Aktien New York Leichte Erholung nach Talfahrt am Vortag Nach dem deutlichen Kursrutsch am Vortag haben die US-Aktienmärkte zur Wochenmitte einen Erholungsversuch unternommen. Dabei führten Aktien aus den Branchen Konsumgüter und Versorger die Gewinnerliste an. Frische Daten vom US-Immobilienmarkt hatten …