BioNTech: Was ist denn jetzt los?

In den vergangenen Tagen kannte die BioNTech-Aktie nur noch den Weg nach unten. Zwischen Donnerstagabend und dem gestrigen Schlusskurs hatte der Kurs rund 22 Prozent eingebüßt. Damit war BioNTech bei nur noch 275 US-Dollar und damit unmittelbar auf einer wichtigen charttechnischen Unterstützung. Darüber hinaus nährt die vermutlich in Kürze erteilte Notfallzulassung des Impfstoffs für Kinder die Hoffnung, dass zeitnah eine Trendwende gelingt. Doch wie es scheint, kommt es anders… Denn wer heute mit einem kräftigen Rebound der Aktie gerechnet hat, sieht sich bislang getäuscht. Zwar verbucht BioNTech endlich mal wieder Zugewinne, die jedoch mit einem Plus von aktuell weniger als drei Prozent regelrecht mickrig ausfallen im Vergleich zu den vorherigen Verlusten. Natürlich bleiben noch einige Stunden, um die Tagesbilanz aufzupolieren, aber ob das wirklich das Signal für mehr ist… Fazit: Die Situation bei BioNTech ist hochspannend. Schafft die Aktie die Trendwende oder sollten Anleger jetzt alle BioNTech-Aktien verkaufen?

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

