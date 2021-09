29. September 2021

PIERER Mobility AG: Vereinfachung der Beteiligungsstruktur mit Bajaj wird umgesetzt

Bajaj bringt Beteiligung von 46,5% an KTM AG in börsenotierte PIERER Mobility AG ein

Vorstand beschließt Kapitalerhöhung im Ausmaß von EUR 895 Mio.

PIERER Mobility AG erhöht ihren Anteil an der operativ tätigen KTM AG von 51,7% auf 98,2%

Pierer und Bajaj unterfertigen Verträge zur Vereinfachung der Beteiligungsstruktur

Wie am 26. Juli 2021 angekündigt, vereinfachen die indische Bajaj-Gruppe und die österreichische Pierer-Gruppe die Beteiligungsstruktur an der operativen KTM AG. Heute wurden seitens Bajaj Auto Ltd. (Indien) und deren Tochtergesellschaft Bajaj Auto International Holdings B.V. (Niederlande, "BAIHBV") und der Pierer-Gruppe die entsprechenden Verträge unterzeichnet.

Einbringung der von Bajaj gehaltenen Anteilen an der KTM AG in die PTW Holding AG

In einem ersten Schritt hat heute BAIHBV ein Aktienpaket im Ausmaß von 46,5% (von insgesamt rund 48%) an der KTM AG in die von der Pierer-Gruppe gehaltene PTW Holding AG (Mehrheitsaktionärin der PIERER Mobility AG) eingebracht. Im Gegenzug wurde BAIHBV eine Beteiligung an der PTW Holding AG im Ausmaß von 49,9% gewährt.

EUR 895 Mio. Kapitalerhöhung bei PIERER Mobility beschlossen

In einem zweiten Schritt wird das nunmehr von der PTW Holding AG gehaltene 46,5% KTM-Aktienpaket im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung in die PIERER Mobility AG gegen Gewährung neuer Aktien eingebracht. Der Vorstand der PIERER Mobility AG hat hierzu heute beschlossen, eine Sachkapitalerhöhung in Höhe von EUR 895 Mio., das entspricht 49,9% des bestehenden Grundkapitals, aus dem genehmigten Kapital, durchzuführen. Dabei werden 11.257.861 junge Aktien zu einem über dem aktuellen Börsenkurs liegenden Ausgabebetrag von EUR 79,50 pro Aktie ausgegeben. Die Kapitalerhöhung der PIERER Mobility AG erfolgt ausschließlich gegen Sacheinlage der KTM Aktien durch die PTW Holding AG und unter Bezugsrechtsauschluss der übrigen Aktionäre. Die Kapitalerhöhung wird vorbehaltlich der Zustimmung durch den Aufsichtsrat in der zweiten Oktoberhälfte durchgeführt.