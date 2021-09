DGAP-Ad-hoc: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalmaßnahme The Grounds Real Estate Development AG stockt die Wandelanleihe 2021/2024 (ISIN: DE000A3H3FH2) um bis zu EUR 4,8 Mio. auf bis zu EUR 16,8 Mio. auf 29.09.2021 / 17:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

Berlin, 29. September 2021 - Die The Grounds Real Estate Development AG hat die Aufstockung der Wandelanleihe 2021/2024 (ISIN: DE000A3H3FH2) um bis zu EUR 4,8 Mio. auf bis zu EUR 16,8 Mio. beschlossen. Der Gesellschaft liegen bereits nennenswerte Zusagen von Großinvestoren vor. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre wird ausgeschlossen. Der Ausgabebetrag entspricht 100% des Nennbetrags (zzgl. aufgelaufener Stückzinsen). Die Wandelanleihe 2021/2024 wurde im Februar 2021 mit einer Laufzeit von drei Jahren, mit einem Zinssatz in Höhe von 6 Prozent p.a. und einem Wandlungspreis in Höhe von EUR 3,20 je Aktie begeben.

Die Mittel sollen für den weiteren Aufbau der drei Kerngeschäftsaktivitäten verwendet werden durch Ausweitung der Bestandshaltung, weiteren Aufbau des Wohnimmobilienportfolios für die Privatisierung und Investitionen in die Projektentwicklungen.



Diese Bekanntmachung ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung innerhalb bzw. in die Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigten Staaten") bestimmt. Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in die Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere sind und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung ("Securities Act") registriert worden und dürfen in den Vereinigten Staaten nur unter Nutzung einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten statt.



