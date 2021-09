Hier ein update von Alibaba, da der Kurs sich an einem wichtigen Bereich befindet.

Hier ein update von Alibaba, da der Kurs sich an einem wichtigen Bereich befindet. Wie man sieht, befindet er sich an der Aufwertrendlinie, Seitwärtstrendlinie und Abwärtstrendlinie. Die Seitwärtstrendlinie ist um die 130, was den letzten Halt bedeutet. Fällt er darunter, kommt Panik auf. Unten noch der Abwärtstrend vergrössert, über 200 hat er sich daraus befreit und es gibt ein Kaufsignal. Das Video dazu gibts hier: https://www.youtube.com/watch?v=PannSSn_kb4