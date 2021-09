BMW mit sauberem Höhenflug

BMW legt heute einen Traumstart hin. Denn die Aktie kann aktuell ein Plus von rund zwei Prozent vorzeigen. Damit verteuert sich das Papier auf nun 84,43 EUR. Startet dadurch jetzt eine neue Rallye?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von BMW der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche BMW-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund null Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Dieses Hoch liegt bei 84,80 EUR. Der Kampf um die Entscheidungsmarken läuft also unter Volldampf.

Bullish eingestellte Anleger können dem Ausbruch vorgreifen, um die Gewinnmarge zu erhöhen, oder sicherheitshalber auf den endgültigen Startschuss warten. Schließlich gibt es Puts heute noch einmal deutlich günstiger. Wer eh überzeugt ist von BMW, der wird mit dem heutigen Anstieg bestätigt.

