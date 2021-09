BioNTech: War es das schon wieder? Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 29.09.2021, 19:33 | | 243 0 29.09.2021, 19:33 | Foto: www.anlegerverlag.de Kurzzeitig flammte heute neue Hoffnung auf bei BioNTech-Aktionären. Denn nach den heftigen Verlusten der vergangenen Tage eröffnete BioNTech heute zunächst deutlich im Plus, musste diese Gewinne aber zum Großteil schon wieder abgeben… Nach dem heftigen Rücksetzer der vergangenen drei Tage (-22 Prozent) eröffnete BioNTech heute an der Nasdaq mit einem Plus von über sechs Prozent. Doch dieser Anstieg wurde bis jetzt schon wieder abverkauft… So notiert BioNTech aktuell nahezu unverändert im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs bei knapp 280 US-Dollar. Damit konnte zwar die wichtige charttechnische Unterstützung bei 270 Dollar erfolgreich verteidigt werden, allerdings war nach dem heftigen Abschlag der Vortage eine deutlich heftigere Aufwärtsreaktion zu erwarten gewesen. Dass diese nun vollends auszubleiben scheint, spricht für die extrem angespannte Lage… Fazit: Die Situation bei BioNTech ist hochspannend. Schafft die Aktie die Trendwende oder sollten Anleger jetzt alle BioNTech-Aktien verkaufen? Angesichts der fesselnden Entwicklung haben wir die BioNTech-Aktie einmal genau unter die Lupe genommen und mögliche Szenarien skizziert. Diese Analyse können Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken.

0 Autor abonnieren

Disclaimer