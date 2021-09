Nachdem die Bank of America-Aktie im März vergangenen Jahres bei 17,95 US-Dollar ihren vorläufigen Tiefpunkt markiert hatte, wechselte der Trend und brachte bis Anfang dieses Jahres Gewinne bis an die Jahreshochs aus 2020 bei 35,72 US-Dollar hervor. Nach einem kurzen Zwischenstopp in diesem Bereich schoss die Aktie weiter hoch und begab sich in den mittelfristigen Zielkorridor am 138,2 % Fibonacci-Retracement sowie der Kursmarke von 42,51 US-Dollar. Seit Juni konsolidiert der Wert diesen Anstieg aus und konnte sich erfolgreich knapp oberhalb des EMA 200 stabilisieren sowie zuletzt an seine Jahreshochs wieder anknüpfen.

Folgekaufsignal wahrscheinlich

Die Ausgangsbasis für ein Folgekaufsignal zum zweiten mittelfristigen Ziele am 161,8 % Fibo bei 46,70 US-Dollar kann als sehr gut eingestuft werden, allerdings bedarf es hierfür eines nachhaltigen Wochenschlusskurses oberhalb von 43,50 US-Dollar. Sollte das Momentum jedoch unerwartet abnehmen und die Aktie unter 42,00 US-Dollar zurücksetzen, ließe das Abschläge zurück auf den EMA 50 bei 40,83 US-Dollar vermuten, darunter müsste der EMA 200 erneut als Unterstützung zum Tragen kommen.