NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch im Handelsverlauf nicht großartig bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) notierte zuletzt 0,01 Prozent höher bei 131,48 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihe stand bei 1,54 Prozent. Noch am Vortag war sie mit 1,56 Prozent auf den höchsten Stand seit Mitte Juni gestiegen./edh/he