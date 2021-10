ocvans Nebenprojekt Rogers Creek (Kanada) wird für die Aktionäre zu Geld gemacht während die nächste Explorationsphase (Mexiko) jederzeit starten kann

Doch die heutige News lässt das Herz eines jeden Schnäppchenjägers höher schlagen! Aber nicht nur, weil die Aktie auf einem günstigen Kursniveau gelandet ist, sondern weil diese News einen richtigen guten Grund liefert, Aktien von Tocvan zu kaufen:

• Alle Aktionäre von Tocvan bekommen eine "Dividende":

• Und zwar in Form von 16,7%-Gratis-Aktien!

• 100% der Aktien des neuen "Spin-Out"-Unternehmens werden an alle Tocvan-Aktionäre ausgeschüttet (Tocvan behält keine Aktienanteile für sich selbst).

• Eine solch profitable Kaufgelegenheit gibt es selten an der Börse! Auch alle Zukäufe von Tocvan-Aktien von heute bis zum Stichtag (Jahreshauptversammlung) werden die neuen Gratis-Aktien beziehen.

Tocvans CEO Derek Wood betonte in der heutigen Pressemitteilung, dass dieser Spin-Out den Unternehmenswert nur positiv beeinflusst, weil Tocvan das Grundstück nie selbst aktiv exploriert hat und der Wert des Projekts nicht im Aktienkurs eingepreist ist!

Die Aktien, die jeder Tocvan-Aktionär erhält, sind von einem neuen Unternehmen, das Tocvan an die Börse bringt: Cascades Copper. Mit dem heutigen Tag startet Tocvan den Spin-Out (auch bekannt als "Spin-Off") seines Rogers Creek Kupfer-Porphyr-Projekts im Südwesten von British Columbia (Kanada).

Der heute bekanntgegebene Zukauf macht den Spin-Out erst möglich: Tocvan hat nämlich seine Anteile am Projekt von 80% auf jetzt 100% erhöht. Somit hat Tocvan das Projekt nun vollständig von C3 Metals Inc. (Marktkapitalisierung: $109 Mio.) übernommen und kann erst jetzt komplett über das Projekt verfügen. Tocvan kaufte die restlichen 20% Projektanteile nicht für Cash sondern für (nur) 750.000 Tocvan-Aktien (Großteil langfristig gesperrt), wodurch sich die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien um lediglich 2,6% erhöht (sehr geringe Verwässerung). Was für ein großartiger Deal für alle Aktionäre! Ein Geschenk an alle Tocvan-Aktionäre, da sie im Gegenzug 16,7% aller neu emittierten Aktien von Cascades Copper erhalten, wobei dies auch ein Anreiz für diejenigen ist, die noch nicht Tocvan-Aktionäre sind oder für jene, die ihre Aktienposition noch ausbauen möchten.

Für jede 6. Tocvan-Aktie im Portfolio bekommt jeder Aktionär 1 Cascades-Aktie. Also wenn ich 6000 Tocvan-Aktie halte, bekomme ich 1000 Cascades-Aktien hinzu (16,7%), automatisch eingebucht ins Aktiendepot. Das Beste: Für die neuen Cascades-Aktien muss man nichts bezahlen – und sobald sie an der Börse gelistet sind, haben sie auch einen guten Wert und man kann sie verkaufen oder halten. Und sobald die Aktie an der Börse gehandelt werden kann, ist auch dort mit zusätzlichen Gewinnchancen zu rechnen, und das alles gratis. Der Ausgabepreis steht noch nicht fest.

CEO Derek Wood sagte in der heutigen Pressemitteilung:

"Wir sind der Ansicht, dass der Wert des Rogers-Creek-Grundstücks im aktuellen Aktienkurs von Tocvan nicht widergespiegelt wird und sehen in der vorgeschlagenen Ausgliederung ("spin-out") einen zusätzlichen Wert für die Aktionäre von Tocvan. Wir sind sehr erfreut, dass wir diese Vereinbarung mit C3 Metals erzielen konnten. Die Vereinbarung ermöglicht eine größere Flexibilität bei der Weiterentwicklung von Rogers Creek in Richtung Entdeckung. Durch die Gründung eines neuen Unternehmens können die Aktionäre von Tocvan durch den Besitz von Aktien der Cascades Copper an den möglichen Wertsteigerungen partizipieren, während sich Tocvan auf seine beiden mexikanischen Grundstücke konzentrieren und die Verwässerung der Aktien minimieren kann. Wir glauben, dass der geplante Spin-Out für die Aktionäre von Tocvan sehr vorteilhaft sein wird, und wir erwarten, dass diese Transaktion den Wert des Rogers-Creek-Grundstücks freisetzen und den Wert für die Aktionäre erhöhen wird, weil die Kapitalmärkte dem Projekt unabhängig von den anderen Grundstücken von Tocvan einen Wert zuschreiben können. Dies ist eine großartige Gelegenheit für alle Aktionäre, die am Stichtag, der zu gegebener Zeit bekannt gegeben wird, eingetragen sind. Über die Spin-Out-Transaktion wird auf der Jahreshauptversammlung von Tocvan abgestimmt werden; das Datum wird in Kürze bekannt gegeben. Aktionäre, die Tocvan-Aktien besitzen, werden berechtigt sein, die vorgeschlagenen Spin-Out-Aktien von Cascades Copper in dem oben genannten Verhältnis zu erhalten."

Die Gründe, wieso Tocvan diesen "Spin-Out" seines (Neben-) Projekts macht:

• Mit dem Rogers-Creek-Projekt ist Tocvan Anfang 2019 an die Börse gegangen. Kurze Zeit später ergab sich die Chance, das Pilar-Gold-Silber-Projekt in Mexiko von einem anderen Unternehmen zu übernehmen, das selbst (zu) viele Projekte im Portfolio hatte und während einer schwachen Goldpreisphase an Geldmangel litt.

• Pilar ist seitdem zum Hauptprojekt geworden (während der Goldpreis kräftig anstieg), weil die beiden abgeschlossenen Bohrprogramme besser-als-erwartete Ergebnisse lieferten und die Lagerstätte seither stark vergrößert werden konnte.

• Im Juni 2021 übernahm (ohne Verwässerung!) Tocvan ein weiteres Goldexplorationsprojekt in Mexiko: El Picacho. Dieses Zweitprojekt will Tocvan erst aktiv voranbringen (mit Exploration: Geophysik, Gesteinsproben, Bohrungen), wenn Tocvan ausreichend Cashflow aus seinem Pilar-Hauptprojekt erwirtschaftet. Eine 50.000 t Großrprobe ("bulk sample") ist direkt nach den 7 Trenches geplant bzw. sollen die besten Trenches in noch größerem Maßstab abgebaut werden. Eine 50.000 t Großprobe kann bei einem Goldgehalt von 1,89 g/t und aktuellen Goldpreisen rund $7 Mio. CAD einbringen, womit Tocvan einen Großteil der Minenbaukosten stemmen kann.

• Obwohl Rogers Creek ein aussichtsreiches Kupfer-Porphyr-Projekt im Südwesten der kanadischen Provinz British Columbia ist, möchte das Tocvan-Management seine volle Aufmerksamkeit den beiden Projekten in Mexiko geben. Tocvan will als mexikanischer Top-Explorer und erfolgreicher Minenentwickler wahrgenommen werden – und nicht als ein Explorer mit vielen Projekten auf der ganzen Welt verstreut (und schnell mit mehr als 100 Millionen ausgegebenen Aktien im Markt...).

• Denn wenn Tocvan neben den mexikanischen Projekten auch noch das Rogers Creek Projekt in Kanada aktiv voranbringen möchte, dann wäre ein zusätzlicher Kapitalbedarf notwendig, was bedeuten würde: Verwässerung der bestehenden Aktionärsstruktur! Und genau das wird Tocvan mit dem Spin-Out verhindern!

• In einigen Interviews der letzten Monate sprach Tocvans CEO Derek Wood oft darüber, dass er die Verwässerung scheut wie der Teufel das Weihwasser. Denn er weiss genau, dass je weniger Aktien ein Goldexplorer an der Börse im Umlauf hat, desto mehr "Upside" (Aktienkursanstieg) gibt es bei der erfolgreichen Entwicklung eines Projekts.

• Mit diesem Spin-Out werden Tocvan-Aktionäre also doppelt belohnt: Erstens, weil Rogers Creek keine weitere Verwässerung verursachen wird und zweitens weil alle Aktionäre eine "Dividende" in Form von Gratis-Aktien des neuen Unternehmens bekommen. Aktionärsfreundlicher geht es nicht!

• Doch, es geht noch aktionärsfreundlicher: Tocvan behält keine Cascades-Aktien für sich, sondern schüttet alle neuen Cascades-Aktien an alle bestehenden Tocvan-Aktionäre aus! Im Goldmarkt sind solche Projekt-Spin-Out zwar selten aber nichts Ungewöhnliches. Bei fast allen Spin-Out schüttet sich jedoch das "Mutter"-Unternehmen selbst Aktien vom neuen Unternehmen aus, um diese als Investition zu halten oder zu verkaufen. Tocvan hingegen möchte nicht als Verkäufer (seiner selbst ausgeschütteten Aktien) an der Börse in Erscheinung treten und schüttet daher alle neuen Cascades-Aktien an alle Tocvan-Aktionäre aus. Wenn schon, denn schon – zum Wohle der Aktionäre (das oberste Prinzip an der Börse).



Vollbild / Auf dem Rogers Creek Grundstück fand bereits fortgeschrittene Exploration statt. (Quelle)

Beim Rogers-Creek-Grundstücksteil Target-I erzielten Bohrungen erfreuliche Ergebnisse:

1,05 g/t Gold und 12 g/t Silber über 13,5 m Länge und 0,51 g/t Gold über 16 m

Diese ersten Bohrungen auf dem Rogers-Creek-Grundstück konnten gute Ergebnisse erzielen und vor allem zeigen, dass längere und hochgradigere Abschnitte in der Nähe vorkommen können, was mit weiteren Bohrungen getestet werden soll. Eine bedeutende Kupfer-Gold-Porphyr-Entdeckung mit noch besseren Bohrergebnissen kann mit der nächsten Bohrphase bei Rogers Creek erzielt werden. Dank diesen ersten Bohrungen weiss das Management nun viel besser, wie die Strukturen in der Tiefe verlaufen und wo man am besten als nächstes bohrt, um noch bessere Bohrergebnisse zu erzielen und womöglich eine bedeutende Entdeckung macht. Weitere Details zum Rogers-Creek-Projekt in der Unternehmenspräsentation (Dezember 2019) und dem Technical Report (2018).

Exploration in Mexiko startet nächsten Monat

Wie heute ebenfalls bekannt wurde, startet Tocvan die nächste Phase seiner Minenentwicklungsstrategie bei seinem Pilar Gold-Silber-Projekt nächsten Monat im Oktober. Bis dahin sollte sich das Wetter in Sonora verbessert haben. Schon jetzt zeigt die Wetterkarte von Sonoras Hauptstadt Hermosillo, dass die starken Regenfälle der letzten Wochen nun von anhaltendem Sonnenschein abgelöst worden sind:



Vollbild / Die Monsunzeit in der Hauptstadt von Sonora, Mexiko, scheint zu Ende gegangen sein! (Quelle)

Sollte sich tatsächlich herausstellen, dass die Monsunzeit schon jetzt zu Ende ist, wäre es denkbar, dass Tocvan schon früher mit den Trenching- und Mini-Bulk-Sampling-Arbeiten auf dem Pilar-Grundstück beginnt. Hierfür muss kein tonnenschweres Bohrgerät platziert und betrieben werden, sondern lediglich 5 m breite, 2 m Tiefe und bis zu 20 m lange Gesteinsabschnitte (200 m³) abgebaut werden. Tocvan hat bereits die Genehmigung für 7 Trenches (1400 m³ bzw. 3500 t) auf verschiedenen Grundstücksteilen. Der Abbau von direkt an der Erdoberfläche vorkommendes Erz ist auch kostengünstiger als eine aufwändige Bohrung.

Im neuesten Monatsbericht, der bei der CSE-Börse eingereicht wurde und öffentlich zugänglich ist, kann gelesen werden, dass Investoren im August insgesamt 504.800 Warrants zu je $0,30 ausgeübt haben, womit $151.440 in die Unternehmenskasse geflossen ist. Hinzu kommen ca. $250.000 aus den Warrant- und Options-Ausübungen seit April. Das sind mehr als $400.000 an zusätzlichen Barmitteln für Tocvan allein aus den letzten 5 Monaten.

Im August-Monatsbericht ist ebenfalls zu lesen, dass Tocvan nicht untätig war, auch wenn es keine entsprechende News hierzu gab. Dort steht geschrieben (freie Übersetzung):

"Im August 2021 verarbeitete und bewertete das Management die Daten des Pilar-Grundstücks in Vorbereitung auf die später im Jahr (Oktober und November) geplanten Arbeiten. Im August wurden die Daten der Bohrlochuntersuchungen zur Überprüfung und Strukturanalyse ausgewertet. Es wurde mit der Planung eines Trenching- und Bohrprogramms begonnen, um die während des abgeschlossenen Phase-2-Bohrprogramms identifizierten Ziele weiter zu verfolgen."

Das nächste Bohrprogramm (4000 m) ist ebenfalls bereits genehmigt und soll ebenfalls diesen Herbst stattfinden. Und wie wir mit dem Anfang des Jahres abgeschlossenen Phase-2-Bohrprogramms gesehen haben, liefern die mexikanischen Analyselabore die Ergebnisse in einem beeindruckenden Tempo.

Hinzu kommt ein weiteres saisonale Muster: Während im hohen Norden Kanadas ab Herbst (und fast flächendeckend im Winter) die Explorationsarbeiten typischerweise zum Stillstand kommen, so verabschieden sich einige Anleger auch aus solchen saisonal-aktiven Aktien und kaufen stattdessen Aktien, bei denen ein Bohrprogramm zum großen Erfolg werden kann. In Norden Mexiko, im Bundesstaat Sonora, wo die meisten Goldminen des Landes beheimatet sind, beginnt jetzt bald die Bohrsaison, sodass diese Aktien dank gesteigertem Anlegerinteresse in den Fokus rücken. Schaut man sich in Mexiko aktive Goldaktien an (z.B. Tocvan), so kann dieses saisonale Muster auch am Aktienkurs erkannt werden:



Vollbild / Quelle

• Wie am Chart erkannt werden kann, lief die Tocvan-Aktie bisher immer am besten zwischen Herbst und Frühling. Dabei erzielte die Aktie in der Saison 2019/2021 einen Anstieg von +150% und verbuchte in der Folgesaison 2020/2021 eine Verfünffachung des Anstiegs der Vorsaison (+750%).

• Sollte die Tocvan-Aktie in der aktuellen 2021/2022-Saison erneut um +750% ansteigen, so kann in etwa 9 Monaten mit einem Aktienkurs von $7,65 bzw. €5,23 zu gerechnet werden. Das würde in etwa der Börsenbewertung von Minera Alamos Inc. ($235 Mio.) entsprechen...

Interview mit Tocvans Chefgeologen (deutsche Synchronsprecher, 25. August 2021)



Quelle: https://youtu.be/Hj1VGB7mRws

Englisches Original-Interview: https://youtu.be/aOXrWNr6N80

Interview mit Tocvans CEO (deutsche Synchronsprecher, 27. Juli 2021)



Quelle: https://youtu.be/xoDDt77lKJk

Englisches Original-Interview: https://youtu.be/wZpaF2HGQbo

Highlights der Phase-1- und Phase-2-Bohrprogramme



Vollbild

• 47,3 m @ 0,8 g/t Gold-Äquivalent direkt an der Erdoberfläche (Bohrloch JES-21-47; siehe hier): Diese Stepout-Bohrung konnte die Main Zone um 100 m nach Süden vergrößern. Die ersten 12,2 m erzielten 1,1 g/t Gold und 12 g/t Silber (direkt an der Erdoberfläche), sowie 19,8 m @ 1,06 g/t Gold ab 27,5 m Tiefe.

• 38,7 m @ 0,96 g/t Gold inkl. 12,2 m @ 3 g/t Gold ab 39 m Tiefe und 13,7 m @ 1,7 g/t Gold ab 119 m Tiefe (Bohrloch JES-21-50): 50 m südöstlich von Bohrloch JES-21-47)

• 35,1 m @ 0,72 g/t Gold-Äquivalent ab 98 m Tiefe (Bohrloch JES-21-43; siehe hier): Diese Stepout-Bohrung konnte die Main Zone um 100 m nach Osten vergrößern.

• 29 m @ 0,71 g/t Gold direkt an der Erdoberfläche (Bohrloch JES-21-38): Diese Stepout-Bohrung konnte die Main Zone um 30 m nach Nordwesten vergrößern.

• 53,4 m @ 0,65 g/t Gold (Bohrloch JES-21-38; siehe hier)

• 94,6 m @ 1,6 g/t Gold (Bohrloch JES-20-32; siehe hier)

• 41,2 m @ 1,1 g/t Gold (Bohrloch JES-20-33; siehe hier)

• 24,4 m @ 2,5 g/t Gold + 73 g/t Silber (Bohrloch JES-20-36; siehe hier)

Zum Vergleich: Santana-Goldprojekt

Minera Alamos 2018-Phase-1-Bohrprogramm (Highlights; siehe hier, hier, hier und hier):

93,5 m @ 0,65 g/t Gold (ab 2 m Tiefe)

80,4 m @ 1,05 g/t Gold (ab 19 m Tiefe)

95,7 m @ 0,85 g/t Gold (ab 32 m Tiefe)

127 m @ 0,81 g/t Gold (ab 23 m Tiefe)

Besitzer: Minera Alamos Inc. (TSX.V: MAI; Aktien im Markt: 444 Mio.; Marktkapitalisierung: $235 Mio. CAD)

• Kurz nach diesen Bohrungen hat Minera Alamos auch eine Großprobe ("bulk sample") für Testminenzwecke erfolgreich abgebaut: 50.000 t Erz erzielten einen Goldgehalt von durchschnittlich 0,65 g/t, sodass ca. 1.000 Unzen Gold extrahiert wurden. Da bei Tocvan direkt an der Erdoberfläche (28 m @ 1,89 g/t) fast 3-mal so viel Gold vorkommt, könnte Tocvan mit einer 50.000 t Großprobe also rund 3.000 Unzen Gold im Gegenwert von $7 Mio. CAD extrahieren. Allein damit ließe sich etwa die Hälfte der Kosten für den Minen- und Anlagenbau finanzieren.

• Die von Minera Alamos erzielten Bohr- und Großproben-Ergebnisse waren (auch ohne Ressourcenschätzung und Machbarkeitsstudien!) ausreichend für Osisko Gold Royalties Ltd. (TSX: OR; Marktkapitalisierung: $2,4 Mrd. CAD), um sich Ende 2019 an Minera Alamos zu beteiligen, wodurch der Explorer das nötige Geld (ca. $14 Mio.) bekam, um Santana zur Mine entwickeln zu können. Die Produktion begann vor wenigen Wochen. Ähnlich schnell kann es jetzt auch bei Tocvan und seinem Pilar-Gold-Silber-Projekt gehen!

Die geplante San Francisco Goldmine von Magna Gold Corp. (Marktkapitalisierung: $67 Mio.) verfügt über 1,4 Mio. Unzen Goldressourcen (M&I) mit einem Durchschnittsgehalt von 0,446 g/t Gold. Solche Goldgehalte sind also das Minimal-Ziel von Tocvan, um einen Tagebau realisieren zu können (oder eine Übernahme durch eine große Goldminengesellschaft). Die San Francisco Goldmine befindet sich ebenfalls in Sonora (nur 18 km von Tocvans Zweitprojekt Picacho entfernt und ca. 200 km von Pilar).

Zu den direkten Nachbarn von Tocvans Pilar-Projekt gehören die Santana Goldmine von Minera Alamos Inc. (Marktkapitalisierung: $235 Mio.) mit Durchschnittsgehalten von 0,65 g/t Gold sowie die Colorada Goldmine von Argonaut Gold Inc. (Marktkapitalisierung: $840 Mio.) mit Gehalten von durchschnittlich 0,59 g/t Gold. Beides sind hochrentable Goldminen, die mit einem kostengünstigen Tagebau abgebaut werden.



Vollbild / Das Pilar-Projekt befindet nur 50-80 km von 2 bedeutenden Gold-Silber-Projekten entfernt: Die La Colorada Goldmine von Argonaut Gold Inc. und die Santana Goldmine (Produktionsstart vor kurzem) von Minera Alamos Inc.



Vollbild / Das Pilar-Projekt befindet sich in der Nähe von Gold-Minen (rot) sowie Gold-Entwicklungs- (orange) und Explorations- (grün) Projekten. Quelle: Mexico Mining Center

Tocvan: Übernahmekandidat #1 in Sonora

• Für den Minen- bzw. Beteiligungsgiganten Osisko Gold Royalties Ltd. (Marktkapitalisierung: $2,4 Mrd.) waren gute Bohrergebnisse und eine 50.000 t Großprobe ausreichend, um sich beim jungen Goldexplorer Minera Alamos Ltd. mit $14 Mio. zu beteiligen, mit welchem Geld der Minenbau finanziert wurde. Heute hat dieser einst kleine Goldexplorer Minera Alamos Inc. einen stattlichen Börsenwert von $235 Mio. und gehörte mit >800% Rendite in den letzten 2-3 Jahren zu den am besten performenden Goldaktien weltweit.

• Das Santana-Goldprojekt von Minera befindet sich nur wenige Kilometer von Tocvans Pilar-Goldprojekt entfernt und soll ebenso schnell wie Santana in Produktion gebracht werden. Tocvan befindet sich nach eigenen Aussagen bereits in Verhandlungen mit mehreren großen Unternehmen, um eine 50.000 t Großprobe ("bulk sample") abzubauen. Eine entsprechende Bekanntmachung würde Tocvan zum sofortigen Minenanwärter machen, sodass eine anschließende (Projekt- oder Unternehmens-) Übernahme durch eine große Goldminengesellschaft nicht überraschen sollte.

Das Pilar-Gold-Silberprojekt: Inmitten großer Goldminenprojekte



Tocvans Phase-1-Bohrprogramm (Dezember 2020) erzielte mitunter bessere Bohrergebnisse als der Großteil der Bohrergebnisse von Argonaut Gold Inc. und Minera Alamos Inc. (siehe hier).

Sowohl Argonaut als auch Minera haben während den letzten Jahren erfolgreich bewiesen, dass Goldgehalte im Bereich von 0,5 g/t Gold ausreichend sind, um einen hochrentablen Tagebau in Mexiko zu betreiben, da die Produktionskosten und Minenbaukosten dort vergleichsweise gering sind. Tocvan ist auf bestem Wege, ohne große Verwässerung recht schnell in Produktion gehen zu können, vor allem wenn ein geeigneter strategischer Partner mit ins Boot kommt. Nach Erhalt der Ergebnisse aus dem Trenching-Programm kann es soweit sein – vielleicht auch schon vorher!

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: dwood@tocvan.ca (Derek Wood)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 29.265.436



Vollbild / Quelle

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,90 CAD (29.09.2021)

Marktkapitalisierung: $26 Mio. CAD



Vollbild / Chart

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,616 EUR (29.09.2021)

Marktkapitalisierung: €18 Mio. EUR

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp. und wird für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Ellis Martin wird von Tocvan Ventures Corp. für das erwähnte Interview bezahlt. Die hiesigen Ausführungen sollten nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research. Die Nutzungsrechte am (abgeänderten) Titelbild wurden von Jirsak erworben.