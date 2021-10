Spannend! Fluence Energy geht an die Börse – neue Investmentchance im Wachstumsmarkt Energiespeicher

Die nächsten Jahrzehnte werden ein starkes Wachstum bei erneuerbaren Energien bringen. Mit ihnen wächst auch die Abhängigkeit des Stromnetzes vom Wetter. Damit an sehr sonnigen und windigen Tagen tagsüber keine Energie verloren geht, aber in der darauffolgenden windstillen Nacht trotzdem die Stromversorgung sichergestellt ist, müssen Energiespeicher her. Fluence Energy liefert diese in Form von großen Lithium-Ionen-Batterien.

Fluence Energy , ein Joint Venture von Siemens und der amerikanischen AES , will an die Börse. Am 28. September reichte das junge Unternehmen, das Stromspeicherlösungen verkauft, ein entsprechendes Formular bei der US-Börsenaufsicht ein. Die Fluence-Aktie wird dann an der US-Technologiebörse Nasdaq handelbar sein. Die Bewertung ist noch offen. Doch der Fluence-IPO könnte definitiv spannend sein.

Fluence Energy ist vor Tesla Marktführer bei genau solchen Großbatterien. Bisher hat das Unternehmen Batterien mit einer Gesamtleistung von 3,4 Gigawatt in 29 Ländern installiert. Der Fluence-IPO eröffnet Anlegern endlich eine Möglichkeit, in den Wachstumsmarkt Energiespeicher zu investieren.

Wie stehen die Finanzen?

Fluence Energy befindet sich noch in der Verlustzone. In den ersten neun Monaten des aktuellen Geschäftsjahres steigerte das Unternehmen den Umsatz um 53 % auf 493 Mio. US-Dollar. Die Produkte werden in etwa zu Selbstkosten installiert; das Bruttoergebnis lag in der Vergangenheit oft knapp unter der Nulllinie.

Nach Abzug von Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen sowie Vertriebs- und Verwaltungskosten fiel ein operativer Verlust von 72 Mio. US-Dollar an. Der freie Cashflow fiel mit -142 Mio. US-Dollar noch niedriger aus. Das Unternehmen verbrennt also aktuell Geld, da es in Wachstum investiert. Die Erlöse aus dem Fluence-IPO werden in erster Linie in die Stabilisierung der Bilanz und in die Finanzierung weiteren Wachstums fließen.

Ist Fluence Energy ein Kauf?

Fortune Business Insight erwartet bis 2027 ein Wachstum des Zielmarkts von Fluence Energy um rund 20 % im Jahr. Auch danach dürfte das Wachstum nicht nachlassen, soll die weltweite CO2-Neutralität gelingen. Bloomberg New Energy Finance erwartet, dass in den nächsten zwei Jahrzehnten Investitionen in Höhe von 662 Mrd. US-Dollar in die Branche fließen werden. Der Fluence-IPO ist also definitiv eine spannende Wachstumsstory.