SBI, Sygnum und Azimut lancieren einen Venture-Capital-Fonds für den Digital-Asset-Sektor

- Der von SBI, Sygnum und Azimut gegründete technologieorientierte Venture-Capital-Fonds zielt darauf ab, erstklassige Unternehmen für digitale Vermögenswerte in Europa und Südostasien zu unterstützen.

- Der Fonds wird sich in erster Linie auf Unternehmen konzentrieren, die Infrastrukturen für Distributed-Ledger-Technologien, dezentralisierte Finanzlösungen und regulatorische Technologie-Tools entwickeln.

- Die Lancierung des Fonds fällt in eine Zeit, in der verschiedene Anlagethemen in der digitalen Wirtschaft auftauchen und 2021 starke Zuflüsse von Wagniskapital in Blockchain- und Digital Asset-Unternehmen zu verzeichnen sind.

Zürich, 30. September 2021 - Die SBI Group, Sygnum und die Azimut Group geben heute die Auflage eines Venture-Capital-Fonds in Höhe von bis zu USD 75 Millionen mit Sitz in Singapur bekannt, der in Start-up-Unternehmen im Bereich der digitalen Vermögenswerte investieren wird.

Der neue Fonds, der als Variable Capital Company gegründet wurde, bündelt die kollektive Erfahrung der drei Gründungspartner und deren Führungsqualitäten im Bereich digitaler Assets, um das Wachstum vielversprechender Unternehmen in diesem Sektor zu beschleunigen und gleichzeitig qualifizierten Investoren einen konkurrenzlosen Zugang zur schnell wachsenden Digital Asset Economy zu bieten.

Mit SBI Ven Capital als primärem Fondsmanager wird sich die Investitionsstrategie des Fonds in erster Linie auf Pre-Series-A- und Series-A-Unternehmen konzentrieren, die Blockchain-/Distributed-Ledger-Technologie (DLT)-Infrastruktur, dezentrale Finanzlösungen (DeFi) und regulatorische Technologie-Tools entwickeln. Diese Schwerpunktbereiche spiegeln die Investitionsthemen wider, die sich in der Wirtschaft für digitale Vermögenswerte herausgebildet haben: