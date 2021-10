Beginn des 3. Entwicklungsgipfels in Jinhua in der ostchinesischen Provinz Zhejiang

Jinhua, China (ots/PRNewswire) - Global Times Online: Der dritte

Jinhua-Entwicklungsgipfel wird in der Stadt Jinhua in der ostchinesischen

Provinz Zhejiang stattfinden.



Unter dem Motto "Förderung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung und

Zusammenarbeit für eine Pilot-Demonstrationszone für gemeinsamen Wohlstand" wird

der Gipfel weiterhin als wichtige Plattform dienen, um Talente, Kapital und

Projekte in die Stadt zu bringen.





Das BIP von Jinhua wuchs in der ersten Hälfte dieses Jahres um 14,4 Prozent imVergleich zum Vorjahr und rangiert damit an zweiter Stelle in Zhejiang, erklärteChen Long, Sekretär des städtischen Parteikomitees von Jinhua, in einemInterview mit Global Times Online. Er fügte hinzu, dass mehrere wichtigeWirtschaftsindikatoren ein zweistelliges Wachstum verzeichneten, was ebenfallszu den Spitzenwerten in der Provinz zählt.Die Stadt habe keine Mühen gescheut, um Luft-, Land- und Internetverbindungen zuöffnen, so Chen. Er erläuterte, dass eine intermodale Schiffs- undSchienenverkehr, der die Stadt mit dem Meer verbindet, im Hinblick auf dasFrachtaufkommen einen Spitzenplatz in China einnehme und das Volumen desgrenzüberschreitenden elektronischen Handels in der Stadt fast die Hälfte desgesamten Handelsaufkommens in Zhejiang ausmache.Nach Jahren der Entwicklung wird Jinhua zu einem Schrittmacher der Öffnung undInnovation und zu einem beliebten Investitionsziel, sagte Xing Zhihong, derBürgermeister der Stadt, in dem Interview.Xing erläuterte, dass die Stadt in fünf Bereichen über herausragende Vorteileverfügt: ein hocheffizientes Logistiknetz, lebendige Handelsmärkte, florierendeIndustriezweige, Reformmaßnahmen, die den Menschen einen größeren Nutzenbringen, und offene Entwicklungsplattformen.Jinhua wird seine Anstrengungen zur Förderung einer qualitativ hochwertigenEntwicklung verstärken und sich zu einer Pilot-Demonstrationszone fürgemeinsamen Wohlstand entwickeln.Um dieses Ziel zu erreichen, werden hochqualifizierte Talente eine große Rollespielen. Glücklicherweise ist Jinhua für den Pioniergeist und Einfallsreichtumseiner Einwohner bekannt, die bereits einen positiven Beitrag zur Entwicklungder Stadt und der Provinz geleistet haben.Jinhua liegt im zentralen Teil der Provinz Zhejiang und ist eine alte Stadt mitmoderner Vitalität, eine historische und kulturelle Stadt, die unter nationalemSchutz steht, und eine der wichtigsten Touristenstädte in China. Unterdessenfallen Städte auf Kreisebene, darunter Chinas kleines Handelszentrum Yiwu,Chinas größtes Vertriebszentrum für Hightech-Hardware Yongkang und das"chinesische Hollywood" Dongyang, in den Zuständigkeitsbereich von Jinhua.Video https://www.youtube.com/watch?v=Xq83azyC2Eo