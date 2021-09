Deutsche Anleihen geben leicht nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag zu Handelsbeginn im Kurs leicht nachgegeben. Am Morgen fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,06 Prozent auf 169,90 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,20 Prozent. Auch in anderen Euroländern verlief der Auftakt an den Anleihemärkten ruhig.

Am Donnerstag stehen zahlreiche Konjunkturdaten auf dem Programm, die an den Märkten für Bewegung sorgen könnten. In Europa werden unter anderem Inflations- und Arbeitsmarktzahlen aus Deutschland erwartet. In den USA werden gesamtwirtschaftliche Wachstumsdaten veröffentlicht. Außerdem äußert sich eine Reihe von Zentralbankern, darunter US-Notenbankchef Jerome Powell./bgf/men