Steinhoff ist ganz kurz vor dem Ziel! 30.09.2021, 08:48

Foto: www.anlegerverlag.de

In der vergangenen Woche machte Steinhoff den vielleicht wichtigsten Schritt in der Aufarbeitung des Bilanzskandals. Denn das zuständige Amsterdamer Bezirksgericht hat den zwischen Steinhoff und seinen Gläubigern ausgehandelten Vergleich bestätigt. Jetzt fehlt nur noch die Bestätigung durch den High Court in Südafrika. Dabei gibt es allerdings noch ein kleines Problem, das aber womöglich gar keines ist…

Denn in einem untergeordneten Gericht in Südafrika wird derzeit die Klage der ehemaligen Tekki Town-Eigner gegen Steinhoff verhandelt. Steinhoff hatte die Schuhkette seinerzeit gekauft und die Eigner mit Steinhoff-Aktien bezahlt, die kurz darauf nahezu wertlos wurden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100 Millionen. Eine Summe, die Steinhoff durchaus aufbringen könnte. Dennoch klagen die Tekki Town-Eigner auf eine Liquidation des Konzerns…

Fazit: Auch wenn die endgültige Entscheidung über den Fortbestand von Steinhoff noch offen ist, kämpft das Unternehmen mit allen Mitteln gegen eine Liquidation. Angesichts dieser extrem spannenden Situation haben wir Unternehmen und Aktie für Sie ausführlich analysiert. Die Ergebnisse unserer Sonderstudie können Sie heute ausnahmsweise kostenfrei abrufen. Einfach hier klicken

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

