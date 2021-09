Lufthansa hat seine angekündigte Kapitalerhöhung durchgezogen. Aktionäre bekommen vom 22. September bis zum 5. Oktober die Möglichkeit, neue Aktien zu einem Preis von 3,58 Euro zu beziehen. Für eine alte Aktie soll es jeweils eine neue geben. Das Management hofft auf einen Bruttoemissionserlös von 2,1 Milliarden Euro. Die Lufthansa braucht das Geld um die in der Pandemie eingegangene Staatshilfe wieder zurück zu zahlen und freier agieren zu können. Weiters wird Kapital gebraucht, um die Post-Corona-Planung in die Tat umzusetzen. Noch kämpft der Vorstand um Carsten Spohr mit den Nachwehen der Coronakrise. Aber das Management hat sich intensiv mit der Strategie für die Zeit bis zum Jahr 2030 beschäftigt. Der Konzern und die Flugzeugflotte sollen schlanker werden. Zudem rückt das Thema Umweltschutz in den Mittelpunkt. Die Lufthansa-Flüge sollen bis 2030 zwar nicht emissionsfrei, aber deutlich umweltfreundlicher werden.

.

Zum Chart

.

Unter der Prämisse, dass die Pandemie in den Destinationen der Lufthansa im Jahre 2021 weiter zurückgedrängt wird, ist für heuer noch ein Verlust je Aktie von aktuell 3,10 Euro eingeplant. Nach aktuellen Planzahlen sollte die Fluglinie 2023 wieder rund 0,75 Euro Gewinn je Aktie einfliegen und ein erwartetes KGV 2023 von 8,63 ausweisen. Bei Umsetzung der geplanten Zahlen ist die Lufthansa aus heutiger Sicht günstig bewertet. Die Kapitalerhöhung ist im aktuellen Kurs seit dem 22. September bereits eingepreist und hat für einen Overnight-Gap von 26 Prozent gesorgt. Der Gap spiegelt die Verwässerung durch die neu ausgegebenen Aktien wieder. Die letzten 6 Handelstage definieren eine Range, die von den Marken 5,99 Euro auf der Unterseite und 6,67 Euro auf der oberen Seite begrenzt wird. Die Öffnung der US-Grenzen für geimpfte Passagiere aus Europa sollte sich positiv auf den Kurs der Lufthansa auswirken und die Range nach oben erweitern.