Ferring präsentiert vollständige Daten aus fünf RBX2660-Studien, die eine konsistente und dauerhafte Wirksamkeit bei rezidivierenden C.-difficile-Infektionen zeigen, sowie mehrere Analysen, die positive Veränderungen der Mikrobiomeigenschaften belegen

Ferring Pharmaceuticals und Rebiotix, ein Tochterunternehmen von Ferring, gaben heute die endgültigen Ergebnisse einer Analyse von fünf prospektiven Studien mit dem auf Mikrobiota basierenden Lebend-Biotherapeutikum RBX2660 zur Reduzierung von wiederkehrenden C.-difficile-Infektionen (rCDI) bekannt. Das auf der IDWeek 2021 präsentierte Abstract fasst diese Daten erstmals zusammen und ist eines von nur vier Abstracts, die mit dem Program Committee Choice Award für herausragende wissenschaftliche Forschung ausgezeichnet wurden.

„Seit Jahren gibt es für Menschen mit rezidivierenden C.-difficile-Infektionen keine standardisierte Behandlungsmöglichkeit, um den Kreislauf des Wiederauftretens zu durchbrechen oder die Zusammensetzung ihres Darmmikrobioms, das sie für diese hochgradig übertragbare Krankheit anfällig macht, klinisch zu verbessern“, erklärte Dr. med. Teena Chopra, MPH, Professor of Medicine, Division of Infectious Disease, Wayne State University School of Medicine. „Die wichtigen Daten aus den mikrobiombasierten Biotherapeutika-Studien von Ferring sind ein bedeutender Meilenstein für die C.-difficile-Gemeinschaft, die hofft, eines Tages über eine verbesserte Behandlungsmöglichkeit für Patienten mit dieser Krankheit zu verfügen.“

In den fünf prospektiven Studien, an denen 723 aktiv behandelte Probanden teilnahmen, reduzierte RBX2660 konsequent das Wiederauftreten von CDI, wobei bis zu 78,9 % der Teilnehmer acht Wochen nach der Behandlung rezidivfrei blieben (definiert als Behandlungserfolg). Bei den Teilnehmern, die auf die Erstbehandlung nicht ansprachen, wurde optional eine weitere Behandlung durchgeführt, was zu einer Gesamterfolgsquote der Behandlung von bis zu 84,4 % führte. Insbesondere blieben die meisten primären Responder sechs Monate und bis zu zwei Jahre lang CDI-frei, mit einer anhaltenden klinischen Ansprechrate von bis zu 92,1 % im Phase-3-Programm.