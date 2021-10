HDF Energy setzt ersten Spatenstich für weltweit größtes Wasserstoffenergie-Projekt

Das von HDF entwickelte Renewstable-Kraftwerk wird 10.000 Haushalte zu 100 Prozent aus erneuerbarem, stabilem und grundlastfähigen Strom versorgen – zu niedrigen Kosten als ein Dieselkraftwerk, jedoch ohne Kohlendioxid-, Feinstaub-, Lärm- oder Abgasemissionen. Ein Renewstable-Kraftwerk erzeugt Strom aus regionalen, sauberen Energiequellen zur vollständigen Deckung des regionalen Bedarfs, verringert Risiken wie Ölpreisschwankungen und Versorgungsengpässe und spart Devisen.

Bei einer Gesamtinvestition von 200 Millionen US-Dollar ist das CEOG eine optimierte Kombination aus Solarpark, Wasserstoff-Langzeitspeicher und Akku (Kurzzeitspeicher) zur Bereitstellung von Grundlaststrom rund um die Uhr. Damit speist erstmals ein Projekt für erneuerbare Energien Strom über einen kapazitätsbasierten Stromabnahmevertrag ein, der normalerweise für Wärmekraftwerke abgeschlossen wird. Ein solcher Stromabnahmevertrag bestätigt die hohe Verfügbarkeit und Stabilität des vom CEOG erzeugten Stroms. Diese Eigenschaft ist insbesondere für die Versorgung isolierter Netze oder die Vermeidung einer Überlastung umfangreicher Netze von maßgeblicher Bedeutung.

Derzeit wird das CEOG in etwa 20 Ländern repliziert, darunter Mexiko, karibische Inselstaaten, Länder im Süden Afrikas, Indonesien und Australien. Der am weitesten fortgeschrittene Teil dieser Pipeline umfasst Investitionen in Umfang von 1,5 Milliarden US-Dollar. Das Renewstable-Kraftwerk ist mit Dieselkraftwerken konkurrenzfähig und wendet sich an einen großen Stromerzeugungsmarkt. HDF hat bereits eine Pipeline von 3 Milliarden US-Dollar identifiziert.

ÜBER HDF ENERGY

HDF Energy ist ein globales Pionierunternehmen auf dem Gebiet der Wasserstoffenergie. HDF entwickelt, finanziert und betreibt Wasserstoffkraftwerke mit Multi-Megawatt-Kapazitäten. Diese Kraftwerke liefern kontinuierlich oder bedarfsabhängig Strom aus erneuerbaren Energiequellen (Wind oder Sonne), die mit leistungsstarken Brennstoffzellen von HDF ergänzt werden.

HDF hat die weltweit erste Massenproduktionsanlage für Hochleistungs-Brennstoffzellen für die Energieversorgung entwickelt, die voraussichtlich 2023 in Frankreich den Betrieb aufnehmen wird. Mit dieser Anlage wird HDF Energy außerdem die Schifffahrtsbranche und Rechenzentren bedienen.

HDF Energy ist ein wichtiger Beschleuniger der Energiewende, der fluktuierende, netzfreundliche und bedarfsabhängige erneuerbare Energie erzeugt.

HDF ist am regulierten Markt der Euronext Paris notiertes Unternehmen.

