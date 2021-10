CREDIT SUISSE stuft ASML auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für ASML auf "Outperform" mit einem Kursziel von 850 Euro belassen. Die Anleger dürften die Signale vom Analystentag eher als konservativ denn als enttäuschend sehen, schrieb Analyst John Pitzer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2021 / 03:27 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben