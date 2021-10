GOLDMAN SACHS stuft ASML auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 845 Euro belassen. Der Analyst Alexander Duval attestiert dem Chipausrüster in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem Kapitalmarkttag starke Wachstumsambitionen bis 2030./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2021 / 22:29 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben