JPMORGAN stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC auf "Underweight" mit einem Kursziel von 60,80 Euro belassen. Die Übersterblichkeit von US-Dialysepatienten im Zuge der Pandemie dürfte ihren Höhepunkt erreicht haben, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Kostendruck steige aber./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2021 / 19:28 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2021 / 00:15 / BST