Low-Code-Entwicklung wird als Chance bei hoher Digitalisierungs-Nachfrage erkannt und genutzt

Die Pandemie als Digitalisierungsbeschleuniger führt zu zunehmendem Software-Entwicklungsstau: 74% der europäischen IT-Führungskräfte und Entwickler sehen Software-Nachfrage stark beschleunigt, 69% sorgen sich um die fieberhafte Nachfrage nach Entwicklern, vier von fünf Projekte liegen nicht im Zeitplan.

Low-Code erreicht Mainstream-Status als kostensparende, schnelle und kollaborative Alternative: 69% der befragten deutschen IT-Experten nutzen die vereinfachte, beschleunigte Low-Code-Software-Entwicklung bereits in ihrer Organisation, 60% sehen im digitalen Umbruch in Low-Code einen Trend, den ihr Unternehmen nicht verpassen darf.

Mehr als die Hälfte der Befragten setzt Low-Code auch für die Entwicklung komplexerer und unternehmenskritischer Apps ein.

FRANKFURT, Deutschland, 30. September 2021 /PRNewswire/ -- Die Siemens-Tochter Mendix hat heute die Ergebnisse der internationalen Studie „State of Low-Code 2021" zum Status Quo der Low-Code-Technologie in der von Corona geprägten Arbeitswelt veröffentlicht. Zusammen mit dem Meinungsforschungsinstitut Reputation Leaders hatte der Marktführer im Bereich Low-Code für Unternehmen im Mai und Juni dieses Jahres 2.025 IT-Experten aus Deutschland, Belgien, den Niederlanden, China, den USA und Großbritannien befragt. Die Ergebnisse zeigen die in den letzten Jahren stark gestiegene Bekanntheit, die heute vielseitigen Einsatzbereiche sowie Potenziale von Low-Code auf, das gegenüber klassischer Softwareentwicklung die Realisierung von Digitalisierungsprojekten schneller und günstiger ermöglicht.

Bedarf an Unternehmenssoftware wächst schneller als weltweit verfügbare Programmierer-Kapazitäten

Das Digitalisierungstempo, das sich seit März 2020 weltweit massiv beschleunigt hat und mit einer hohen Nachfrage nach Software-Anwendungen verbunden ist, hat auch IT-Experten überrascht: 50% aller weltweit Befragten haben die heutige Dimension an hohen Zeit- und Ressourcen-Druck nicht erwartet. 74% der europäischen Studienteilnehmer gehen von einem weiter beschleunigten Bedarf an Software aus, 69% sehen mit Sorge auf die fieberhafte Nachfrage nach Software-Entwicklern. So liegen rund 80% aller Softwareprojekte heute bereits im geplanten Zeitplan um Monate zurück. In Deutschland wird die Situation ähnlich, wenn auch nicht so extrem wie in den anderen Märkten eingeschätzt: 67% der befragten deutschen IT-Experten erwarten eine beschleunigte Nachfrage nach Software-Entwicklung. Das Gefühl der besonderen Dringlichkeit, den „Software-Stau" zu lösen, verspüren 44% der Deutschen – ein Wert, der dem weltweiten Durchschnitt entspricht. Interessant erscheint ein Unterschied in den