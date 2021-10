AKASOL AG: Jörg Reinhardt wird neuer Finanzvorstand der AKASOL AG

Jörg Reinhardt verantwortet in seiner Funktion die Bereiche Finanzen, Personal, Investor Relations, Recht und die allgemeine Verwaltung. Zuvor war er bei dem US-amerikanischen Automobilzulieferer BorgWarner Inc. über 18 Jahre tätig, bis 2019 als Finance Director im Werk Kirchheimbolanden. Bis zuletzt verantwortete Reinhardt den Finance-Bereich für den Geschäftsbereich Turbo Systems in Europa und Südamerika.

"Mit Jörg Reinhardt gewinnen wir einen erfahrenen Finanzexperten mit einer langjährigen Erfolgsgeschichte in der Automobilindustrie. Wir freuen uns sehr auf die fachliche und persönliche Zusammenarbeit mit ihm", sagte Dr. Christoph Reimnitz, Aufsichtsratsvorsitzender der AKASOL AG.

Bereits zum 30. September 2021 verlässt Carsten Bovenschen den Vorstand der AKASOL AG auf eigenen Wunsch, um neue berufliche Herausforderungen anzunehmen. Er war seit Anfang des Jahres 2019 Mitglied des Vorstands der AKASOL AG und hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgestaltet.



"Ich möchte mich ganz herzlich bei Carsten Bovenschen für seine hervorragenden Dienste für die AKASOL AG bedanken. Er hat in den fast drei Jahren seiner Vorstandstätigkeit nicht nur das dynamische Wachstum von AKASOL gefördert, sondern war auch maßgeblich an der erfolgreichen Übernahme durch BorgWarner beteiligt", so der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Christoph Reimnitz.

"Stellvertretend für unser Unternehmen und alle Kolleginnen und Kollegen wünsche ich Carsten für seine persönliche und berufliche Zukunft alles Gute", sagte Sven Schulz, CEO von AKASOL.



Kontakt Unternehmenskommunikation:

AKASOL AG

Morvyn Lipinski

Telefon: +49 (0) 6151 800500 - 440

E-Mail: morvyn.lipinski@akasol.com



Über AKASOL:

AKASOL ist ein führender deutscher Entwickler und Hersteller von Hochenergie- und Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batteriesystemen für Busse, Nutzfahrzeuge, Schienenfahrzeuge, Industriefahrzeuge, Schiffe und Boote sowie Anbieter von Komplettlösungen. Mit 30 Jahren Erfahrung ist AKASOL ein Pionier in der Entwicklung und Herstellung von Lithium-Ionen-Batteriesystemen für kommerzielle Anwendungen. Die Aktien der AKASOL AG werden seit dem 29. Juni 2018 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.



