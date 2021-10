Unternehmen stehen an einem Wendepunkt auf dem Weg zu Gleichstellung, Diversität und Inklusion

Europäische Studie zeigt, dass Führungskräfte um die Bedeutung von Initiativen zu Diversität und Inklusion (D&I) wissen, jedoch den nachhaltigen Wandel im Blick haben sollten

MUNICH, Germany, Sept. 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen, gibt die Ergebnisse einer neuen Studie bekannt. Laut dem Report „ Gleichberechtigung, Diversität und Inklusion in Europa - ein Lagebericht ” sind europäische Unternehmen mehrheitlich der Ansicht, dass ihre Führungsteams die Bedeutung von Gleichstellung, Diversität und Inklusion kennen, und haben in den Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur investiert. Für die Studie wurden im Frühjahr 2021 mehr als 2.200 Personalverantwortliche und Führungskräfte aus 14 Ländern zu ihren Motivationen, Maßnahmen und Fortschritten im Bereich Zugehörigkeit und Diversität befragt. Die von Workday und Sapio Research durchgeführte Studie zeigt neben erheblichen Fortschritten auch deutlich Verbesserungsbedarf.