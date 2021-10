Zu diesen Ergebnissen kommt die Analyse "Emissionsmarkt Deutschland", für die das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen PwC vierteljährlich die Aktienneuemissionen sowie die Kapitalerhöhungen an der Börse Frankfurt erfasst.

Marktbedingungen verschlechtern sich, Investoren werden selektiver

"In der ersten Jahreshälfte lagen Anzahl und Volumen der Neuemissionen an der Frankfurter Börse klar auf Rekordkurs. Das dritte Quartal konnte nicht an diese Entwicklung anknüpfen. Das lag nicht nur an der Sommerpause, sondern auch an einem schwierigeren werdenden Kapitalmarktumfeld. Investoren werden folglich wieder selektiver", so Nadja Picard, PwC Europe Capital Markets Leader bei PwC Deutschland. So musste mit dem Sprachlern-Anbieter Babbel erneut ein Unternehmen sein Börsendebut aufgrund ungünstiger Marktbedingungen verschieben.

Zwar ist die deutsche Wirtschaft dank steigender Impfquoten und anhaltender politischer Unterstützungsmaßnahmen im Umgang mit Covid-19 weiter auf Erholungskurs, doch entwickelten sich die Märkte im dritten Quartal nach zunächst weiter steigenden Kursen insgesamt eher seitwärts.

Von ihren Höchstständen Anfang September haben DAX und MDAX in den letzten Wochen deutlicheren Abstand genommen. "Insbesondere aufgrund stark anziehender Energiepreise und Engpässe durch stockende Lieferketten breiten sich am Markt zunehmend Inflationssorgen aus, die negativ auf das Aktienmarktumfeld wirken", so die Einschätzung von Carsten Stäcker, Leiter Equity Advisory bei PwC Deutschland. Dazu kommt: "Eine Reduktion der Anleihekäufe durch die Notenbanken und mögliche Zinserhöhungen rücken schneller näher als noch vor Kurzem erwartet. Steigende Anleiherenditen als Folge darauf dürften auch die Aktienmärkte belasten", so der PwC-Experte weiter.