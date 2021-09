Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung Erholung fortgesetzt - Markt bleibt nervös Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Kurserholung am Donnerstag fortgesetzt. Doch die Anleger bleiben in unruhiger Stimmung. Der Dax zeigte sich in der Frühe äußerst schwankungsanfällig, er stand zuletzt im Plus mit 0,39 Prozent bei 15 424,54 …