Berlin (ots) - Die Gewinner des 20. eGovernment-Wettbewerbs von BearingPoint und Cisco stehen fest. Am 29. September 2021 konnten sich beim Ministerialkongressin Berlin sieben Wettbewerber in den verschiedenen Kategorien durchsetzen.Darüber hinaus wurde auch ein Publikumspreis verliehen, über den Bürgerinnen undBürger online abstimmen konnten.Großes Finale zum Jubiläum des 20. eGovernment-Wettbewerbs am 29. September 2021in Berlin. Im Rahmen des 26. Ministerialkongresses, der dieses Jahr unter demMotto "Aufbruch Verwaltung - Segel setzen und Zukunft gestalten" stand, wurdenunter den 19 Finalisten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz dieSiegerprojekte prämiert. Welche Bedeutung das Thema eGovernment inzwischeneinnimmt, wurde dabei auch dadurch unterstrichen, dass sich die Bundes- undLandes-CIOs auf dem Podium des Ministerialkongresses einheitlich für einDigitalministerium aussprachen.

Seite 2 ► Seite 1 von 5

20. eGovernment-Wettbewerb gibt wichtiges Aufbruchssignal für Verwaltungen inDeutschlandDie Gewinnerprojekte - von Stadtverwaltungen bis hin zu Bundesministerien -zeigen eindrucksvoll, wie Digitalisierung in der Verwaltung in allen Bereichenmit großem Elan vorangetrieben und innovative Lösungen erarbeitet werden. DereGovernment-Wettbewerb ist somit auch ein Fingerzeig für alle Verwaltungen inDeutschland, die sich gerade modernisieren und neue digitale Services einführen.Gewinnerprojekte bestechen durch smarte Digitallösungen in unterschiedlichenVerwaltungsbereichenDie diesjährigen Preisträger zeigen die ganze Vielfalt von Einsatzmöglichkeitensmarter Digitallösungen in der Verwaltung. Von der Stärkung der interkommunalenKooperation von Stadt und Kreis, der Verbesserung eines regionalenWirtschaftsserviceportals im Bereich OZG-Leistungen, der Optimierung einesbundesweiten Förderportals für Unternehmen über ein agiles Projekt zurModernisierung eines Ministeriums bis hin zur Etablierung einer krisenwichtigenImpfnachrücker-Plattform eines Landkreises."Unser diesjähriger eGovernment-Wettbewerb stand nicht nur wegen des 20.Jubiläums unter besonderen Vorzeichen. Die Pandemie hat uns allen sehr deutlichvor Augen geführt, welch zentrale Bedeutung digitalen Prozessen zukommt und dassschnell einsatzfähige und innovative Digitallösungen überall dringend gebrauchtwerden. In unserem Wettbewerb haben die Gewinner mit ihren Digitallösungengezeigt, wie man schnell, pragmatisch sowie nutzer- und nutzenorientiert dieDigitalisierung in der Verwaltung gewinnbringend umsetzen kann", fasst Jon