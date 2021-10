Spannendes Interview mit Jan Bahmann von Bahnmann Coaching.

Viele investieren heutzutage in ihre Gesundheit und Fitness, doch oft führen Coachings, Workshops und Trainingseinheiten nicht zu den gewünschten Erfolgen. Es bleibt die Frage, wieso viele Menschen bei diesem Vorhaben scheitern und selbst bewährte Abnehm-Methoden oder Diäten scheitern. Jan Bahmann von Bahmann Coaching erklärt, was ein gutes Fitness-Coaching ausmacht.

Bild: Jan Bahmann im Interview Bildquelle: Jan-Mangnus Bahmann / Bahmann Coaching GmbH

Zunächst stellt sich primär die Frage, was ein erfolgreiches Fitness-Coaching überhaupt ausmacht. Neben einer maximalen Alltagstauglichkeit sollte ein gutes Coaching darauf beruhen, dass eine fundierte Beratung sowie Fachwissen angeboten werden. Daneben berücksichtigt ein gutes Fitness-Coaching auch Faktoren wie Erreichbarkeit und Flexibilität, die vor allem in der heutigen Zeit immer wichtiger werden. Denn abhängig von Alltagsverpflichtungen oder Beruf, kann man bereits an seine Grenzen stoßen, wenn es um Themen wie Kochen oder Sport geht. Meist beginnt es schon beim Terminkalender, um ein Coaching überhaupt in Anspruch nehmen zu können. Abhilfe schaffen deshalb moderne Ansätze, wie es auch bei Jan Bahmann der Fall ist.

Hier ist es vor allem wichtig, dass ein Coaching schnell, einfach und unkompliziert angeboten werden kann – im Idealfall rund um die Uhr. So bieten professionelle Coaching-Experten stets eine intuitive und einfache Lösung an, die unkompliziert angewendet werden kann. So sollte neben herkömmlichen Learning-Inhalten (beispielsweise in Form von Videos), die persönliche 1:1-Betreuung im Vordergrund stehen. Hier wird auf Videotelefonie und Messenger-Apps wie WhatsApp oder Telegram gesetzt, die nicht nur schnelle, sondern auch individuelle Lösungen versprechen. Der Vorteil: so kann unabhängig vom Wohn- oder Arbeitsort, rund um die Uhr an der Erfüllung des Traumgewichts gearbeitet und professionelle Unterstützung in Anspruch genommen werden.

Im Vordergrund: nachhaltige und langfristige Erfolge

Ein gutes Coaching machen allerdings nicht nur konkrete, sondern vor allem auch langfristige und nachhaltige Ergebnisse aus. Zwar schafft man es, mithilfe von Sportwissenschaftlern, Profi-Athleten und Diätologen gewünschte Ergebnisse rasch zu erzielen und sich den Wunsch des Traumgewichts zu erfüllen. Doch oft werden effektive Methoden angewendet, die zwar zum Wunschgewicht oder der Idealfigur führen, aber einen wesentlichen Faktor vergessen: die erzielten Ergebnisse sollen auch nachhaltig erhalten bleiben.