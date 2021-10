30.09.2021 – Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) meldete in den letzten Tagen den Beginn einer neuen Produktkategorie – Anlagen der 6 MW-Klasse. Wahrscheinlich „der“ neue Verkaufsschlager der Zukunft. Bevor jedoch hier die ersten grösseren Aufträge „reingeholt werden können“, verkaufen sich auch die kleineren Anlagen mit 3, 4 oder 5 MW gut. So meldet Nordex heute den Verkauf von

50 MW Auftrag von Royal Dutch Shell für Windpark in den Niederlanden

Die Nordex Group hat von Royal Dutch Shell einen Auftrag über die Lieferung und Errichtung von 14 Anlagen des Typs N131/3600 in den Niederlanden erhalten. Der Auftrag umfasst auch einen Premium Service zur Wartung und Instandhaltung der Turbinen über einen Zeitraum von 15 Jahren.

Der 50,4-MW-Windpark entsteht als Teil des Energieparks „Pottendijk“ nahe der Ortschaft Nieuw-Weerdinge in der Provinz Drenthe. Neben den 14 Turbinen wird der Energiepark „Pottendijk“ auch aus einem Solarpark mit einer installierten Leistung von 50 Megawatt bestehen. „Pottendijk“ ist der erste Onshore-Windpark der Royal Dutch Shell in Europa.

Der Beginn der Lieferungen und Errichtungen der Turbinen auf 84-Meter-Stahlrohrtürmen ist für das Frühjahr 2022 vorgesehen. Die Inbetriebnahme soll Ende desselben Jahres erfolgen. Bei durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten am Standort von 6,6 m/s werden dann Dank der großen Rotoren der Anlagen jährlich allein 130 Gwh sauberer Windstrom vom Energiepark „Pottendijk“ ins niederländische Stromnetz gespeist.

Wenige Tage zuvor gab es einen Vertrauensbeweis mit Aussagekraft

denn am 14.09.2021 konnte die Nordex Group von eben jenem Patxi Landa einen Insiderkauf über 6.530 Aktien der Nordex Group zu 16,27 EUR das Stück. Normalerweise sind Insiderkäufe ein Indiz dafür, dass ein „Manager“ oder „Aufsichtsrat“ eines Unternehmens die Aktie „seines“ Unternehmens für günstig oder zu günstig hält. Es gibt sogar einige Fonds, Wikifolios oder Indizes speziell mit Unternehmen, fürdie Insiderkäufe „vor kurzem“ gemeldet worden sind. Und diese Anlagestrategien weisen häufig eine bessere Performance auf, als der jeweilige Aktien-Index in dem die Einzelwerte notieren. Ein weiteres Plus für die zuletzt kurstechnisch eher enttäuschende Aktie. Seit Ankündigung und Durchführung der Kapitalerhöhung ist kein richtiger Schwung mehr aufgekommen.