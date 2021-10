Beste Renditen im ausgewählten Uhrenmarkt: Luxus erfolgreicher als Top-Aktien

- Rolex vs. Apple: Bis zu 100 Prozent zu knapp 30 Prozent Zuwachs

- Auslaufmodelle steigen besonders im Wert



Karlsruhe, 30. September 2021 - Die Inflationsrate für Verbraucher ist so hoch wie selten zuvor in den letzten zehn Jahren. Laut dem Global Alternatives Outlook 2021 von J.P. Morgan Asset Management setzen sich alternative Anlageformen weiter durch. Dazu gehören auch Luxusuhren, meldet der führende Online-Marktplatz für Luxusuhren, Chrono24. Mehr und mehr wird die Plattform für den Kauf und Verkauf von Investment-Uhren genutzt - alleine in den ersten Monaten der Corona-Krise haben die Uhreninteressenten mit Schwerpunkt Investment um 40 Prozent zugenommen. Für Uhrenliebhaber und Anleger wird die eigene Sammlung zu einem Depot mit Wertzuwachs. Einige Modelle können längst als Blue Chips gelten oder gar Rekorde verzeichnen. "Luxusuhren haben mehrere attraktive Eigenschaften. Neben der Emotion, die mit einem solchen Kunstwerk verbunden ist, verfügen ausgewählte Modelle auch über einen stabilen Wert oder Wertzuwachs. Bei diesen Modellen ist die dem Aktienmarkt eigene Volatilität hingegen kaum vorhanden - sie steigen stabil im Wert, und unter bestimmten Bedingungen können manche Uhren sogar sehr kurzfristig im Wert steigen", beschreibt Tim Stracke, CEO des weltweiten Luxusuhren-Marktplatzes Chrono24.

Virtuelles Uhren-Depot

Die Nutzer können die "Watch Collection" innerhalb der Chrono24-App für Android und iOS wie ein Aktiendepot für Uhren nutzen und tagesaktuell die Wertentwicklung prüfen. Intelligente Algorithmen ermitteln dabei den Marktwert jeder in der Watch Collection angelegten Luxusuhr auf der Basis der aktuellen Angebote, sowie bei Bedarf der Uhrenangebote der letzten zwölf Monate. Jederzeit kann so der Gesamtwert und die Wertentwicklung einzelner Uhren im eigenen Uhrenportfolio abgelesen werden.